Melyssa Pinto presenta a su nuevo novio.

La ex concursante de 'LIDLT' nos abre las puertas de su casa y enseña todos sus secretos. ¡No te lo puedes perder!

Melyssa Pinto, ex concursante de 'La isla de las tentaciones' nos ha abierto las puertas de su coqueto piso de alquiler y ha enseñado cada detalle de su nuevo hogar en su canal de 'Mtmad'. Todos los celebrities enseñan sus grandes mansiones y apartamentos de lujos pero otros, como la ex de Tom Brusse, también presumen de vivienda aunque sea más pequeña. La ex tronista se ha atrevido a hacer un 'house tour', y así enseñar a sus fieles seguidores todos los rincones de su casa. De momento, Melyssa no comparte el piso con su pareja, Manuel.

"Llevo poquito tiempo en el piso, lo he decorado a mi gusto", ha comenzado explicando Melyssa. Nada más entrar al piso, se puede ver que es muy luminoso, en colores blancos y dorados. Lo primero que te encuentras es el recibidor: "Siempre pierdo las llaves así que nada más llegar las dejo en esta mesita de entrada para que no haya problemas". A mano derecha está situada la cocina, "una cocina vintage" decía la joven. "Tiene el fogón de gas de toda la vida. Eso sí, lo que nunca va a faltar en mi cocina son las copitas de vino para las visitas o en mis momentos de relax".

Mtmad

Melyssa destacaba lo que más le gusta de su nuevo nidito: "las ventanas". Es un apartamento muy luminoso y eso siempre favorece para aprovechar toda la luz natural posible. "Tiene muchas ventanas y eso hace que me entre mucha luz. Me encanta, necesito respirar porque soy una persona muy estresada".

Mtmad

De la cocina, y del cajón secreto lleno de dulces de Melyssa, pasamos al salón. Aquí pasa la mayor parte del tiempo pero hay algo que le pone pone de los nervios: "Lo único que no me gusta del salón es que tengo cables por todos lados pero intento taparlo". Eso sí, a Melyssa le encanta que sea una habitación llena de luz y amplia, porque le saca partido de manera profesional:"Me gusta tener mucho espacio para las fotos y vídeos que subo a Instagram sobre moda. Me encanta ver la tele así que me compré una enorme. Soy muy cinéfila, me gustan mucho las series, las películas".

Mtmad

El dormitorio principal cuenta con una cama de matrimonio en la que Melyssa se ha atrevido a combinar diferentes estampados. En su mesilla de noche no pueden faltar los libros de poesía e incluso ha confesado si su cama es cómoda o no: "La cama no es súper mega cómoda pero se duerme bien y yo no puedo dormir con luz así que siempre me pongo mi antifaz".

Mtmad

De su habitación, en donde disfruta horas y horas, pasamos al baño. Esta es la parte del apartamento que menos gusta a la joven. Melyssa está de alquiler, por lo que prefiere dejarlo así y no darle un lavado de cara. Otra zona que tiene un poco desastrosa es "el cuarto de invitados", o más bien una especie de trastero. "Esta cama tiene canapé, pero está roto", por lo que Melyssa utiliza esta habitación como vestidor.

Mtmad

Mtmad

Y por último, Melyssa enseña la espectacular terraza. Aún no está decorada, pero seguramente ponga este espacio muy mono para disfrutar del buen tiempo con amigos y familia. "La terraza rodea la casa, se puede acceder por casi todas las estancias de la casa, como el dormitorio y el salón". Esperemos que sea muy feliz en esta nueva casa y seguro que dentro de poco nos enseña nuevos cambios aportando su buen gusto.

