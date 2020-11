Cuando dicen que tu vida puede cambiar en un segundo, no siempre nos lo tomamos en serio, pero Yoli Claramonte (más conocida como 'Loveyoli') es la viva imagen de ello: la ex gran hermana, en este fatídico 2020 para tantos, ha sido un año feliz para ella, porque su vida ha dado un giro de 180 grados: ha conseguido romper los lazos con su ex, Jonathan, con el que tenía una relación de lo más tóxica; se ha echado un novio en plena cuarentena... ¡y ahora está embarazada! Aunque la noticia les pillaba de sorpresa a ella y su churri, Jorge, están la mar de contentos, y aunque su relación no está en su mejor momento, están trabajando en ello para volver a recuperar la llama. Con todo esto en el plato, no es de extrañar que a Yoli le haya apetecido hacerse un cambio de look radical como colofón a su nueva vida... ¡y esto es lo que se ha hecho!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La ex gran hermana se ha ido a la peluquería para cortarse el pelo y darse un nuevo color rubio ceniza ( algo más oscuro de lo que lo tenía: "Necesitaba un cambio de look", ha comentado en sus redes sociales después de mostrar el proceso en su canal de MTMad: ha dicho adiós a su larga melena por debajo del pecho, para ahora llevar un corte 'bob' por el hombro y dejarse algo de flequillo: "cuando me hicieron la trenza y la cortaron dije 'dios mío'", ha recordado, pero ahora la verdad es que está feliz con el cambio, que para ella es "radical". ¿Qué opinas?

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Qué opina su novio?

Mediaset

Toda ilusionada, Yoli ha salido de la peluquería corriendo para enseñarle el cambio de look a su churri, y la verdad es que Jorge, aunque sorprendido, estaba encantado: "Estás muy guapa. Me he quedado impactado, pero tú estás guapa te pongas lo que te pongas", le ha dicho con una sonrisa. "Hasta a los peluqueros les he hablado de ti". No cabe duda de que, a pesar de sus problemillas, están de lo más enamorados.





Especial Black Friday Blusa Cortefiel 29,99 € - 9,99 € COMPRAR Chaqueta de punto Fórmula Joven 25,99 € - 12,99 € COMPRAR Funda de móvil Cortefiel 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Mascarilla reutilizable Cortefiel 9,99 € (3x20 €) COMPRAR Sérum sólido MILK MAKEUP 11,99 € - 3,60 € COMPRAR Depiladora facial Braun 139,99 € - 79,99 € COMPRAR Tratamiento facial TONYMOLY 10 € - 3 € COMPRAR Plancha de pelo Babyliss 119,90 € - 49,90 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io