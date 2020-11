Lucía Rivera vuelve al trabajo por todo lo alto. La hija de Cayetano Rivera se quiere mantener al margen de todo lo que está sucediendo con su tío, Kiko Rivera: “Yo no tengo ni idea del testamento de Paquirri. No había nacido”. Y no le falta razón a Lucía Rivera, que todavía guarda en su memoria a su abuela, Carmen Ordóñez. Así nos lo dijo en la presentación de la nueva colección ‘Universe’ de la firma Anekke, donde la vimos espectacular con americana de The Kooples, shorts de Karl Lagerfeld, top de Maje, botas de Jimmy Choo y bolso y joyas de Anekke, marca de la que es embajadora.

Pero Lucía Rivera nos habló de muchas otras cosas, desde cómo ve a su padre Cayetano Rivera y Eva González, a sus aspiraciones profesionales, pasando por la relación que tiene ahora con su madre, Blanca Romero.

¿Ha afectado la pandemia a tu trabajo de modelo?

Claro que sí. Tengo que estar agradecida, pero no es el mismo, y más cuando yo soy tan inquieta.

Se acaba de celebrar el ‘Día del Soltero’, ¿cómo lo festejaste?

Con mi mejor amiga soltera.

¿En la pandemia no ha surgido el amor?

Me da pereza. Yo soy una mujer muy independiente.

¿Tu madre y tú sois muy parecidas?

Sí y no. Chocamos como madre e hija, pero desde que no vivimos juntas nos llevamos mejor y disfrutamos cuando nos vemos o hablamos por teléfono.

¿Cuando eras adolescente eras rebelde?

Tuve mi época. Yo me acuerdo que mi madre cuando se convirtió en ‘La Perra’ y se rapó el pelo marcó tendencia. A mí, si me piden que me corte el pelo, sería por un contrato por mucho dinero. Yo he rechazado contratos porque tenía que cortármelo.

¿Cómo es tu relación con tu padre?

Muy buena, pero no preguntes por Karelys ni nada de eso.

¿Por qué?

Porque no quiero saber nada de todo eso. Yo creo que él y Eva están bien porque es lo que muestran.

¿Las navidades con quién las vas a pasar?

Con quien me dejen. Igual me quedo sola en Madrid. Mi idea es ir a Asturias y luego a Sevilla con Cayetano. Pero mis abuelos me reclaman y quiero estar con ellos. Por eso, si no puedo ir a Andalucía, no voy.

¿En qué te pareces más a tus padres?

De mi padre, tener más temple, y de mi madre, vivir.

¿Llevabas bien trabajar con tu madre?

Sí, pero al final crispamos un poco como toda madre e hija. Yo la regaño más porque me gusta la vida tranquila.

Ahora se vuelve a grabar ‘Física o química’, ¿te gustaría que te dieran un papel con tu madre?

Es que yo no quiero ir detrás de su rabo. Me gustaría hacer otra serie o una película de Almodóvar. Fuera de risas, creo que es algo que hay que prepararse y me gustaría hacerlo.

Tú a Paquirri no le conociste, pero a tu abuela Carmen Ordóñez sí, ¿qué recuerdas de ella?

La recuerdo físicamente, pero no tengo un recuerdo de su voz. Era muy pequeña. Era un cañón.

¿Heredaste algo de ella?

Una cruz, que me dio mi madre. Pero quiero una prenda de ella.

