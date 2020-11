Pablo Moya decide hacer un cambio radical de imagen al ponerse pelo.

decide hacer un cambio radical de imagen al ponerse pelo. El ex de Mayka, que ahora sale con Tony Spina, confiesa estar “mejor que nunca”.



Pablo de 'La isla de las tentaciones 2' confiesa que no tenía ningún complejo por ser calvo porque nunca le supuso un problema para ligar. Pero lo cierto es que a Pablo Moya le surgió la oportunidad de hacerse un trasplante capilar y no se lo pensó. El ex de Mayka se ha sometido a un injerto capilar en la clínica Livet, de Madrid. QMD! ha estado junto a él durante la intervención y por eso tenemos en EXCLUSIVA las fotos del paso a paso de este trasplante capilar. Una vez terminado, tras seis horas de operación, Pablo nos cuenta con todo detalle cómo ha ido y otras muchas cosas... después hablamos con él.

El murciano se ha puesto 3.500 folículos sólo en la parte de arriba, pero advierte que si el resultado le gusta, se pondrá más. “Me quedé sin pelo siendo muy joven, con 22 años”, explica ahora que lo de ser calvo pasa a ser cosa de su pasado.

Pablo, ¿por qué te has hecho este injerto?

Básicamente ha sido por comodidad. Yo trabajo como Dj, los focos sobre la calva, mi trabajo en televisión… Me sentía un poco incómodo. Así que surgió la oportunidad y lo he hecho.

¿No ha sido entonces porque tuvieras complejo?

No, no, si yo siempre he ido rapado y estaba muy cómodo. Además, no me he puesto mucho. Prefiero ver cómo me queda y, si lo necesito, hacer una segunda vez.

¿Cómo fue la operación? ¿Te dolió? ¿Te molestó?

No, porque te ponen anestesia, en mi caso en spray, que yo nunca la había visto. Pero fue muy cómodo. En algún momento, cuando me molestaba algún pinchacito, lo dije y lo solucionaron rápido. Lo más pesado es el tiempo de duración: unas seis horas.

¿Te pusieron muchos folículos?

No, unos 3.500, pero sólo por arriba. Me han dejado entradas para ver cómo me queda.

¿Tienes que ir a revisión?

De momento, no. Lo mismo dentro de un mes. Ahora es todo por teléfono y por WhatsApp. La verdad es que están súper pendientes.

¿Y cómo fue la primera noche?

Pues un poco complicada porque tienes que dormir sentado. Yo fui solo, porque nadie de mi familia me pudo acompañar, e imagínate sin apoyar nada la cabeza… Ahora ya estoy fenomenal.

Pablo durante el preoperatorio, con el doctor Gómez-Villar.

¿Cuánto tiempo tendrás que esperar para volver a tener pelo?

En dos meses parece que ya se empieza a ver el cambio real. Antes sale un poco, se cae y luego ya se queda.

¿Ligabas más cuando tenías pelo?

Yo empecé a tener falta de pelo pronto, con 22 años. Al principio sí tenía complejo, pero después empecé a raparme y me daba igual.

¿Te ponías gorras para eso?

No, es porque me gustan. Para ligar el tema del pelo nunca ha sido un problema (risas).

¿Volverías a ‘La isla de las tentaciones’?

Sí porque para mí ha sido como un filtro en mi vida. De allí sales con las cosas mucho más claras.

Pero un filtro doloroso, al menos para ti.

Sí. En cuatro semanas me cambió la vida, pero ahora estoy mejor que nunca.

¿Por qué lo dices? ¿Te has echado novia?

No, no, pero yo salí de allí como muy libre. La relación que tenía con Mayka era muy tóxica. Ahora me he dado cuenta que necesitaba paz mental, que antes no la tenía.

¿Sois amigos?

Bueno… poca cosa. Yo la tengo bloqueada en IG porque no quiero verla, pero en WhatsApp no, por si hay alguna urgencia.

El doctor José Manuel Gómez-Villar, de la clínica Livet, en Madrid, da algunas recomendaciones a Pablo.

¿Pero habláis a menudo?

De vez en cuando, pero poco porque siempre terminamos discutiendo. Yo siempre hago bromas y ella está siempre a la defensiva.

¿Cómo la ves con Tony Spina? ¿Crees que la relación tiene futuro?

No veo nada, así que no sé cómo va o cómo no va.

¿No lo ves porque te sigue doliendo?

Al principio, sí. No me gustaba ver a mi ex novia con otro. Ella siempre me decía que no le gustaba… (Risas)

¿Y a ti cómo te va?

Me va muy bien, aunque ahora mismo no estoy con nadie. Estoy conociendo a mucha gente (risas). El tema de la isla ha sido un poco locura.

¿Se te acercan más?

Muchísimo (risas).

¿Qué buscas ahora en una chica?

Pues todo lo contrario a lo que yo tenía con Mayka, en el tema de los celos, desconfianza… Cuando me meta en una relación será porque esté convencido. No me lanzo a la piscina a probar.

¿Cómo te va en lo profesional?

Pues muy bien. Tenía varios bolos cerrados, que se han cancelado por la covid, pero estoy haciendo música. Ayer terminé un tema y puede que me lance a cantar… También estoy con mi marca, ‘Rosito’, hago camisetas, sudaderas y hasta una réplica del osito…

¿Y la tele no te gusta?

Pues creo que no doy el perfil polémico que se lleva ahora, pero yo estaría encantado de hacer algo.

¿Hiciste amigos en la isla?

Sí, yo con Cristian y Ángel muchísimo. De hecho, tengo planes de irme a vivir a Madrid pronto. Con Lester también me llevo muy bien.

Oye, ¿y tu tonteo con Terelu?

Pues muy bien. Alguna vez hemos hablado por Instagram pero, al no estar por Madrid, pues no la veo mucho.

¿Te gustaría quedar con ella?

(Risas) Yo quedo con ella. No tengo ningún problema.

