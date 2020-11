Si te hicieras un retoque estético, ¿serías de quienes niegan haberse hecho nada, o de quienes cuentan hasta el último detalle de cómo, dónde y por qué se lo han hecho? Seguramente, las respuestas serían de lo más variadas, pero Melodie Peñalver, ex concursante de 'La isla de las tentaciones 2', lo tiene claro: ella no esconde nada, y ha dado todos los detalles de lo que se ha hecho en cara y cuerpo en su nuevo canal de MTMad: "No entiendo a esa gente que dice que no se ha hecho nada. Se sabe perfectamente cuándo una persona se ha hecho algo y cuándo no. Es tontería negarlo", ha sido tajante nada mas empezar el vídeo. Melodie ya era guapa antes de sus retoques, pero con el tiempo decidió que quería hacerse algunas cositas para verse ella mejor, pero siempre con cabeza: "A mí me gustan los retoques suaves, que mejoren pero que no te hagan perder tu esencia", y lo cierto es que, viendo las fotos del antes y el después, no lo ha hecho nada mal.

Mediaset

"Antes de entrar en 'LIDLT' ya me había hecho algún retoquito", ha revelado. "La primera operación que me hice fue la del pecho. Tengo 380 centímetros cúbicos en cada pecho, son prótesis redondas porque me las aconsejaron así, y estoy operada por debajo del pecho. Es más doloroso, pero queda más natural", ha contado.

"Lo segundo que me hice fue un aumento de labios. Me lo suelo hacer una vez al año, porque el ácido hialurónico que se pincha el cuerpo lo reabsorbe", ha contado poniendo morritos, pero en la boca tiene otro retoque que a ella le ha cambiado la vida, pero que es apenas imperceptible: "Lo último que me he hecho, así de retoques, ha sido ponerme carillas, porque tenía los dientes muy pequeños".

Mediaset

Sin embargo, entre medias de ambos también se ha puesto hilos tensores para conseguir una mirada más rasgada, una tendencia que han puesto muy de moda famosas como Bella Hadid o Kendall Jenner: "Otra cosa que me he hecho ha sido los 'foxy eyes', que no es otra cosa que un hilo que te ponen desde el final del ojo hasta la sien, estira un poco y te hace la mirada más despierta. Yo sólo llevo uno en cada ojo y se nota muy poquito".

"No me he hecho nada más. Ni la nariz, ni el culo (que he escuchado por ahí)...", ha aclarado, y si se lo hubiera hecho, tampoco tendría problema en decirlo: "La gente lo critica, pero es mi cuerpo, es mi vida... y si yo me veo bien, ¿qué problema hay? La gente se pone aparatos en los dientes, se corta el pelo y se tiñe... pues esto es lo mismo. Es cuidarse", ha explicado para intentar acabar, de una vez, con los tabúes que existen hacia este tipo de retoques.

