Sara Carbonero e Iker Casillas: guapos, felices y solidarios

Sara Carbonero presenta su nueva colección Agatha by Sara y muestra un físico espectacular.

"Hay que vivir el presente intensamente", afirma la periodista.

Tras cinco años en Oporto, Sara Carbonero, Iker Casillas y sus peques, Martín y Lucas, regresaron a Madrid en septiembre. Felices por tener de nuevo a los suyos cerca, han retomado su día a día con la fuerza que da el haber superado juntos las batallas de Iker por su infarto y Sara contra el cáncer.

Un lustro lleno de experiencias y vivencias que Sara ha reflejado en su nuevo colección de joyas para la firma Agatha Paris y que se presenta bajo un nombre muy especial: "Siempre". Un viaje por cuatro universos interconectados (Origen, Mujer, Siempre y Perlas) en los que las palabras cobran un significado muy especial. Joyas sencillas y elegantes perfectas para cualquier ocasión con piezas donde materiales como las circonitas, el acabado en oro de 18 kilates o las perlas son los grandes protagonistas. Y en la que, siempre solidaria, destina una de las piezas a la campaña de vacunación infantil #PequeñasSoluciones de Unicef.

Una Sara incansable que ahora nos presenta su nuevo trabajo en el que ejerce de diseñadora y modelo (que para eso está guapísima). Sara no para: volcada en Slow Love, la firma de moda que creó junto a su amiga Isabel Jiménez, hace semanas lanzó colección en colaboración con Cortefiel.

Agatha Paris

Iker, padrino en el Banco de Alimentos

Con el dorsal azul del voluntariado y la mascarilla, Iker Casillas se unió a la campaña del Banco de Alimentos para recoger comida. "Es un gran honor ser padrino de esta #GranRecogidadeAlimentos 2020 tan necesaria en estos momentos de crisis alimentaria", publicó el ex futbolista en su Twitter. Y como se apoyan en todo, y sobre todo si se trata de solidaridad, Sara compartió en su IG la campaña de esta asociación que presta una valiosa ayuda a familias en situación de vulnerabilidad.

Gtres

Y qué más encontrarás en este número de QMD!...



Pues la revista lleva al kiosko cargadita de temitas. Desde el desmentido de Belén Esteban a los rumores de que va a dejar 'Sálvame' a la operación de Adriana Abenia de un "bulto sospechoso" en el pecho, pasando por las fotos exclusivas del implante de pelo al que se ha sometido de Pablo, de 'La isla de las tentaciones'.

QMD!

Especial Black Friday Blusa Cortefiel 29,99 € - 9,99 € COMPRAR Chaqueta de punto Fórmula Joven 25,99 € - 12,99 € COMPRAR Funda de móvil Cortefiel 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Mascarilla reutilizable Cortefiel 9,99 € (3x20 €) COMPRAR Sérum sólido MILK MAKEUP 11,99 € - 3,60 € COMPRAR Depiladora facial Braun 139,99 € - 79,99 € Tratamiento facial TONYMOLY 10 € - 3 € COMPRAR Plancha de pelo Babyliss 119,90 € - 49,90 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io