Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez juntos en París. ¿Se han dado una segunda oportunidad?

Aurah Ruiz lleva tiempo descolocándonos con sus últimos movimientos. Después de que aparecieran unas imágenes de la joven junto a Jesé Rodríguez en París, todo ha sido 'vida de ricos' (como diría Camilo): Piscinas de lujo, ramos de rosas... Todo apuntaba a que había vuelto con su ex y padre de su hijo, Jesé, para sorpresa de todos claro, y es que después de la guerra abierta que mantenían, nos hemos quedado en SHOCK ABSOLUTO. Pues después de semanas de rumores sin parar, lo han confirmado. ¿Cómo? Con una declaración de amor pública. Mientras Aurah grababa su último vídeo para Mtmad en el que arremete contra Marta Peñate, se ha llevado un sorpresón de su chico que termina de confirmar su reconciliación.



Jesé no lo ha dudado un segundo y ha interrumpido a su chica con una declaración de amor: "Te amo bebé, lo sabes lo que hay entre tú y yo". ¡UAU! Y no creáis que Aurah ha cortado esa parte, no, no, lo ha metido directamente en el vídeo para que todos seamos testigos de su relación.

mtmad

Ella no ha dudado en responderle con el mismo amor: "Yo también te amo". Así que está claro que la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad después de varias idas y venidas, con hasta juicios de por medio.

