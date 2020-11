Se conocieron en 'La isla de las tentaciones' y se pusieron en boca de todos. Fani, o Estefaníaaaaaa después de aquello, le puso los cuernos al que por entonces era su novio, Christofer, con su tentador Rubén, y aunque a la salida de la isla no se vieron el pelo, ahora que ha roto definitivamente con su chico todo podría volver a arder. Porque donde hubo fuego... ya sabéis, ¿no? Fani se ha sentado con Amor Romeira para sincerarse sobre su ruptura y vida de soltera y ha confesado que no tendría problema en volver a quedar con Rubén, es más, su sonrisa ha delatado que más bien ¡le encantaría! "Además, me tiene que dar explicaciones", desvelaba, y es que parece que no se quedó satisfecha con su huida sin más.

Además, tiene claro que "estoy soltera y no tengo que guardarle un respeto a nadie, y creo que Christofer ya le daría exactamente igual". Y si la cosa fuera a más... ¿Volvería a tener 'fuegote' con él? Pues sí, sin dudar. "Si surge pues surge", ha añadido.

mtmad

Rubén ya confesó en 'Sábado Deluxe' que a él ella le sigue pareciendo una chica "muy atractiva" pero que tendrían que pasar muchas cosas para que ellos pudiesen tener una relación. "Nunca digas de este agua no beberé pero ahora lo veo complicado. Ella primero tiene que aclarar sus cosas, estar tranquila y luego ya se verá". Vamos, que aquí hay tema, pero vamos...

