Pelayo Díaz y Andy se convierten en el centro de la polémica por ampliar la familia. El 'influencer' y su marido han sumado un nuevo integrante a la familia.

Fue bastante criticado cuando nos presentó a Vidu, y es que muchos no entendían la forma en la que su marido y él se habían hecho con su perrito... "Andy y yo queríamos ampliar la familia desde hace tiempo y no nos animábamos a dar el paso, pero el mundo conspira para que siempre te llegue lo que de verdad deseas y ésta mañana nos ha llegado este maravilloso regalo", anunciaban, por lo que muchos de sus seguidores estallaron en su contra: "La frivolidad llevada al extremo. Perros de "marca" para llenar el aburrimiento del confinamiento. Son seres vivos, no el último bolso de Marc Jacobs". Sin embargo, él mismo salió en su defensa: "Ni Andy ni yo fomentamos la compra ni el tráfico animal, solamente compartíamos de una manera transparente nuestra ilusión por tener a Vidu".



Desde entonces, Pelayo nos muestra su día a día con Vidu en casa y el perrete es de lo más tierno. Pero lo último que han hecho en casa ha dejado alucinados a todos sus seguidores.

El diseñador se ha convertido en una especie de Ratoncito Pérez y le ha dado una nueva vida a los dientes de leche que se le caen a su perro. "Como sabréis a los perros también se le caen los dientes de leche como a nosotros, aunque suelen tragárselos sin darse cuenta... Estuve pendiente cuando se le empezaron a caer y los que conseguí salvar se los llevé a mi joyero @isidorohernandezjoyas para que diseñara algo con ellos", comenzaba explicando.

¿El resultado? Un diente engarzado en un rectángulo de oro amarillo para colgárselo al cuello.

Su chico no iba a ser menos, así que Andy tiene otro exactamente igual pero en oro blanco. A algunos de sus seguidores les ha parecido una idea fantástica, pero otros creen que se trata de una "auténtica excentricidad muy ridícula". Para gustos... ¡Colores!



