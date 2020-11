Anuel anuncia que se retira de la música en los Premios Grammy Latinos.



El cantante está muy afectado por su reciente ruptura con Karol G.

Anuel ha dicho basta. El rey del reguetón ha anunciado que deja la música. Con una emotiva canción en el que cuenta cómo se siente Anuel ha anunciado que se retira de la música. El cantante puertorriqueño aprovechó la 21 ceremonia de los Grammy Latinos para despedirse de su público de una manera muy emotiva. El artista puertorriqueño lanzó antes del evento una canción en la que habla de la depresión que sufre. Aanuel señala también que necesita pasar más tiempo con su hijo y que, ahora mismo, no siente que sea feliz y esa es la razón de peso por la que se retira de la música.





Los fans del artista se han apresurado en preguntar si qué hay de cierto en los versos de su última canción, pero el cantante aún no se ha pronunciado al respecto. Pero parece que los versos de su canción hablan por sí mismos. "Mi hijo no quiere que cante quiere que yo esté con él por eso pienso en retirarme por qué el que más que sufre es él". A esto se le suma su reciente ruptura con la también cantante Karol G, lo que parece haber desatado un huracán en su vida y parece que también lo ha querido reflejar en su último tema. "Sin ti yo no me siento bien. Viviendo y por dentro muerto. Antes éramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared, de la soledad yo me enamoré…”. Unas palabras que van claramente dirigidas a su expareja.

Hace tan sólo unas semanas el cantante también se mostraba muy crítico con lo que se ha convertido la industria musical a la que calificaba como "un circo repleto de payasos" junto a una publicación en sus redes sociales. Aunque dejaba claro que en la industria también hay personas buenas y trabajadores, pero que no le gusta nada en lo que se está convirtiendo el género.

