La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y concursante de ‘Gran Hermano VIP’ se convirtió en una de las mujeres más deseadas de Telecinco, y aunque sigue estando guapísima, ya no es como la recuerdas. Belén Roca ha dicho 'adiós' a su mítica melena rubia y ha apostado por pasarse al oscuro. Belén ha reaparecido, por sorpresa en sus redes sociales, con el cabello castaño, ¡y le sienta de miedo! Aunque no le ha dado mucha importancia y no ha mostrado su cambio como tal, ha compartido varios 'stories' en Instagram donde se puede apreciar su nueva melena.



Entre sus seguidores hay para todos los gustos, quienes la veían mejor con su característica melena rubia y quienes la ven muchísimo más guapa y natural luciendo un castaño... ¡Para gustos, nunca mejor dicho, colores!

Belén atraviesa uno de sus momentos más felices tras haber recuperado la custodia de su hija. La que fuera concursante de 'GH VIP' está viviendo en Marbella y ha conseguido recuperar la custodia de su hija, algo por lo que ha estado luchando durante años, y ella misma lo contaba a 'Outdoor' con mucha felicidad: "Por fin tengo a mi hija conmigo. Es algo personal y estoy muy feliz ahora. Era algo por lo que he luchado mucho, ahora sí que estoy plenamente tranquila".

