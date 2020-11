"Ridículos y patéticos", así definen las redes a Lester y Patri tras su juego: ¿Siguen juntos? La parejita salida de 'La isla de las tentaciones 2' la ha liado y mucho... Hay quien lo tiene claro: "Están jugando con nosotros".

Conocimos a Lester hace unos años cuando su chica, Marta Peñate, entró a la casa de ‘Gran Hermano 16’. Vimos cómo defendía a Marta a capa y espada en plató y hasta ¡le pidió matrimonio a su salida! Pero después de más de 10 años juntos, pusieron fin a su relación en 'La isla de las tentaciones'. Y del amor han pasado... ¡Al odio! Ahora Lester y Marta viven una auténtica guerra abierta, y cada paso que da uno de ellos nos deja flipando aún más. Si hace unos días era Marta quien nos dejaba boquiabiertos por lucir un pijama lleno de Pinochos en clara referencia a su ex, y es que es como se dirige a él cada vez que habla, ahora ha sido Lester el que junto a un corte de mangas muy directo, ha compartido una imagen con alguien que no nos esperábamos.



¿Recordáis a Kevin? Sí, el tentador máximo de Marta, enamoradísimo de ella y que se convirtió en un fiel confidente y amigo. Pues ahora resulta que es amiguísimo de Lester y se van de copas juntos. Vale, estaréis pensando que se puede llevar bien con los dos, y estamos de acuerdo, pero entre los mensajitos que han puesto, los subliminales, y conociendo a Marta... Lo dudamos.

ig

"Venga hasta luego", escribe Kevin, y va Lester y posa con un corte de mangas... Pues oye, nosotros nos imaginamos lo peor. ¿Lo habrán hecho a propósito? ¿Unirán fuerzas contra Marta? Muy fuerte...

