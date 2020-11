Maite Galdeano habla sobre su nueva ilusión

La madre de Sofía Suescun desvela los planes de futuro que tiene junto a su pareja

Los colaboradores de 'Sábado Deluxe' no han podido evitar asombrarse al ver aparecer a Maite Galdeano acompañada de su nuevo chico, Remi. Todos han coincidido al confesar que ven a la madre de Sofía Suescun muy cambiada y mucho más "refinada". Lo cierto es que ella no ha podido dejar de sonreír durante toda la entrevista, manteniendo numerosos gestos cariñosos con su nueva pareja. Ambos parecen estar hechos el uno con el otro y, a pesar de que él es francés y hay cosas que no comprende, el idioma no ha sido un problema para ellos.

Maite Galdeano y Remi se conocieron a través de una aplicación para ligar, y desde entonces no se han separado. El francés ha reconocido que espera pasar junto a ella, al menos, 50 años de su vida y ha confesado que está "muy enamorado".

Telecinco

De hecho, su relación es tan sólida que Maite Galdeano ha anunciado que se va a París para vivir una temporada allí junto a su novio y así poder conocer a la familia de él. "Me voy un tiempo y ya veremos que pasa", ha confesado a Jorge Javier.



La madre de Sofía Suescun ha indicado que desde que está con él se siente distinta y que lo que más le gusta es que es una persona muy atenta, cariñosa y que "le habla muy bien". Remi, por su parte, ha querido tener unas bonitas palabras hacia su chica y le ha reconocido que para él, ella ha sido "un regalo caído del cielo". Parece que Maite Galdeano ha encontrado a su media naranja.

