Tony Spina se ha metido en 'La casa fuerte'. ¡Por fin sabemos quién es el misterioso concursante que entra en el reality! Juan Diego López, marido de Sonia Monroy, fue expulsado del reality, dejando a una Sonia destrozada, y el hueco que dejó 'JD' fue ocupado, nada más y nada menos, que por Tony Spina. El ex de Makoke es una personaje que se mueve en este tipo de realities, con lo cual sabemos que va a estar en su salsa, pero esta vez lo hace de manera diferente: ¡entra al concurso con pareja!

Su nueva pareja se trata de Mayka Rivera, ex concursante de 'La isla de las tentaciones' y ex pareja de Pablo Moya. Hace poco que se conoce esta relación pero los dos viven una apasionada historia de amor. Ahora que Tony está dentro de la casa, ¿cómo llevarán su nueva e inexperta relación? Sabemos que Tony suele ser fiel con sus parejas, pero ¿qué dice Mayka? la rubia explosiva se sinceraba en sus stories.

"Por fin lo puede decir. Tony Spina es el nuevo concursante de 'La casa fuerte' y estoy muy contenta", comenzaba diciendo Mayka. La ex concursante aseguraba con una gran sonrisa que va a estar con él a tope apoyándole hasta el final, pero sí que dejaba caer una duda que le ronda en la cabeza. "Espero que se porte bien".



Ella, toda orgullosa, mostraba en su perfil de Instagram los primeros momentos de su pareja en el concurso. Esta es considerada como una de las parejas del momento. La ex concursante de la isla, dejó a su novio de varios años por Óscar, el ya conocido por la edición anterior. Esta relación fue un fracaso absoluto, por lo que tiempo después, Mayka confesaría que estaba conociendo a otra persona, a Tony.

"Tengo muchas ganas, es una nueva experiencia y tengo ganas de empezar esta nueva aventura", decía Tony cuando llegó a plató. El ex superviviente ha entrado con muchas ganas de guerra. De hecho, antes de entrar en el reality ya ha afirmado las parejas que no soporta dentro del reality. "Algunos ya me caen mal... Con Asraf no me llevo bien, Rebeca tampoco me cae bien y con Samira tengo un tema pendiente. Parece que promete la entrada de Tony Spina.

