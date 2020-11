Carmen Porter recuerda la anécdota de Isa Pantoja con Paquirri.

La guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera es el tema del que todos hablan.

El enfrentamiento entre Kiko Rivera y su madre cada vez salpica a más personas. Es el tema del que todos hablan, ¡no es para menos!. Empezó todo con una guerra entre madre e hijo, pero más tarde el tema se ha convertido en la excusa para que unos y otros se posicionen en esta polémica. Ahora, todo lo que rodea a la familia Rivera y Pantoja está en boca de todos, incluso ha llegado a lugares más insospechados y misteriosos como a 'la nave del misterio', pilotada por Iker Jiménez y Carmen Porter.

En el último 'Milenio Live', programa que tiene la pareja, ambos hicieron alusión a la finca y, en concreto, a la supuesta presencia del difunto Paquirri. El programa era emitido a la misma vez que Teresa Rivera, hermana del torero, se sentaba en el plató de Telecinco. "Somos 'trending topic' junto a Cantora, Isabel Pantoja, Paquirri...¡somos unos héroes!", le escribían a Iker desde las redes.



Mtmad

"Todo lo que rodea a Cantora es un misterio", continuaba el presentador, mientras que Carmen tenía una propuesta clara y contundente para la Pantoja: "Yo desde aquí se lo lanzo a 'la Panto'. Que me deje entrar en Cantora e investigamos seriamente". La copresentadora se dispone a conocer todos los entresijos que trae el tema de Cantora y que todos queremos saber, ¿quién mejor para averiguarlo todo? Gracias a Carmen, ¿podríamos saber que es lo que piensa el difunto torero de todo esto?

Mtmad

"Chabelita dijo que vio al difunto en una de las habitaciones", continuaba diciendo Carmen. En la Cadena SER nos lo dijeron (...) Si nos abren, yo iría encantada", comentaba Carmen con Iker. Y es que este caso puede ser perfectamente objetivo de investigación. El presentador alucinaba con todo esto. "Se puede decir lo que sea, pero es que es el 'drama español'", ambos reconocen que todo el mundo está enganchado a todo lo que pasa entre estas familias.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Hay toda una serie de presagios de Paquirri", comentaban los presentadores de 'Milenio Live'. Carmen contaba que el padre de Paquirri le pidió que no fuera a Pozoblanco a torear, tenía un mal presagio, pero el torero aceptó ir para ayudar a un amigo económicamente. Todas esas hipótesis y anécdotas siguen encima de la mesa, por lo que sería muy interesante que la pareja acudiese a la finca para averiguar más sobre 'Cantora: la herencia envenenada'.

Especial Black Friday Blusa Cortefiel 29,99 € - 9,99 € COMPRAR Chaqueta de punto Fórmula Joven 25,99 € - 12,99 € COMPRAR Funda de móvil Cortefiel 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Mascarilla reutilizable Cortefiel 9,99 € (3x20 €) COMPRAR Sérum sólido MILK MAKEUP 11,99 € - 3,60 € COMPRAR Depiladora facial Braun 139,99 € - 79,99 € Tratamiento facial TONYMOLY 10 € - 3 € COMPRAR Plancha de pelo Babyliss 119,90 € - 49,90 €





This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io