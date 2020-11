María Hernández desvela cuál es su mayor complejo.

La ex tronista se atreve con un retoque nuevo, per esta vez por tema de salud, ¿qué le ha pasado?

María Hernández está muy contenta y aliviada tras mucho tiempo. La ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha deshecho de un problema de salud que le tenía bastante preocupada e incómoda. María ha acudido a su clínica de confianza para someterse a un nuevo retoque estético en la cara, y así poder acabar con muchos dolores que tiene en la mandíbula. En su último capítulo de 'A mi manera' en Mtmad, la influencer ha enseñado con todo lujo de detalle el proceso de su retoque.

María estaba de los nervios. Antes de entrar a la intervención, aclaraba que ella le tiene mucho miedo a las agujas, pero que es necesario, ya que le perjudica a la salud. "Ya estoy en la clínica, la doctora me lo ha explicado súper bien. Venía un poco acojonada", confesaba María. La especialista le comentaba que tenía la mandíbula con mucho 'nudos' que había que solucionar rápido. "Me he hecho una masacre", continuaba la ex tronista.

Mtmad

"Me han dicho que duele un poquito", decía muerta de miedo la peluquera. Aunque lo importante para María es que ese retoque no le va a cambiar la forma de la cara, sino que va a desaparecer esos 'bultos' y el problema en general para llevar una vida mejor. Finalmente, a la hora de los pinchazos, María confesaba que no era para tanto y podía soportar el dolor.

Mtmad

Días después, ya que el efecto tarda en notarse, María enseñaba a sus seguidores la evolución del retoque. "Tengo dos cosas que contaros: una que creo que me ha venido bien y otra que no le veo el efecto total". Es verdad que al apretar la mandíbula, el bulto parece que ha desaparecido, pero aún así ella no está conforme: "No noto ese presión como antes, pero sí sigo apretando los dientes".

Mtmad

No sabe si el problema sigue igual o simplemente es algo que mejorará con el tiempo. Ella cree que esa presión que le queda aún es por dormir aprentando muchos los dientes, algo que podrá solucionar con un aparato. Seguro que con el paso del tiempo mejora.

Especial Black Friday Blusa Cortefiel 29,99 € - 9,99 € COMPRAR Chaqueta de punto Fórmula Joven 25,99 € - 12,99 € COMPRAR Funda de móvil Cortefiel 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Mascarilla reutilizable Cortefiel 9,99 € (3x20 €) COMPRAR Sérum sólido MILK MAKEUP 11,99 € - 3,60 € COMPRAR Depiladora facial Braun 139,99 € - 79,99 € Tratamiento facial TONYMOLY 10 € - 3 € COMPRAR Plancha de pelo Babyliss 119,90 € - 49,90 €





This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io