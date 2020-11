Sandra Barneda y su tremendo zasca a Tom Brusse

Jorge Javier se posiciona a favor de Sandra y critica la actitud del francés

Samira ha celebrado su cumpleaños en 'La casa fuerte'. La concursante ha decidido invitar a todos sus compañeros, incluidos Sandra y Tom, pese a los enfrentamientos que han tenido desde que entraron al concurso. Mientras que Sandra se ha negado en rotundo a ir, parece que su pareja estaba dispuesto a pasárselo bien en la fiesta con sus compañeros. Finalmente, Tom ha decidido acudir a pesar de que su novia seguí insistiendo en que ella no iba a hacerlo, algo que no ha sentado nada bien a la concursante. "Te he dicho que no quería ir y has cogido y te has ido. El mismo respeto te voy a tener yo a ti.



El francés ha intentado defenderse asegurando que solo había ido porque tenía ganas de fiesta, y no por ver a Samira. "Ni hablo con ella. No he ido por ella. He ido para ir a ver a la gente, no para verla a ella. ¡Me da igual que sea su fiesta!", ha recalcado. Por su parte, Sandra le ha recordado el motivo por el que ella no quiere ver a la concursante. "Se supone que me has puesto los cuernos con ella y vas a su fiesta. Es una cuestión de respeto a tu pareja. Samira es la única persona que me ha jodido aquí la convivencia".

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Al ver este enfrentamiento, Jorge Javier no ha podido evitar dar su opinión, mostrándose a favor de Sandra. "Tienes unos huevos que los arrastras y llegan al suelo. Estoy totalmente de acuerdo con Sandra. Si Samira es su enemigo, al enemigo ni agua", ha confesado. El presentador ha resaltado que, aunque él "tiene la moral por los suelos" no llega a comprender la actitud que ha tomado el francés.



Especial Black Friday Blusa Cortefiel 29,99 € - 9,99 € COMPRAR Chaqueta de punto Fórmula Joven 25,99 € - 12,99 € COMPRAR Funda de móvil Cortefiel 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Mascarilla reutilizable Cortefiel 9,99 € (3x20 €) COMPRAR Sérum sólido MILK MAKEUP 11,99 € - 3,60 € COMPRAR Depiladora facial Braun 139,99 € - 79,99 € Tratamiento facial TONYMOLY 10 € - 3 € COMPRAR Plancha de pelo Babyliss 119,90 € - 49,90 €





This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io