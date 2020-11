Tamara Gorro revoluciona las redes. La influencer se ha atrevido a imitar a Jennifer López, ¡impresionante!

Tamara Gorro vuelve a estar activa en redes tras su operación.

Tamara Gorro ha echado la vista a atrás para recorda uno de sus mejores momentos en la vida. La influencer y colaboradora de televisión ha querido compartir con sus fieles seguidores una imagen del pasado, una imagen de lo más especial. Se trata, nada más y nada menos, que de su época como Miss España.

La mujer de Ezequiel Garay tenía tan solo 21 años cuando se presentó al popular certamen de Miss España. Finalmente, la presentadora no logró el título a nivel nacional, pese a ser la favorita de muchos, pero sí que consiguió coronarse como Miss Segovia. Minutos después de su post en Instagram, Tamara recibía halagos en su publicación de sus seguidores, a los que llama "familia virtual". Aunque hayan pasado unos cuantos de años, vemos que Tamara no ha cambiado a penas, que el tiempo no ha pasado por ella y sus fans opinan igual: "no ha cambiado nada".

"MISS ESPAÑA 2008. Doce años de esta foto y lo recuerdo como si fuera ayer...Aquí dejo constancia de que el pelo cobrizo siempre me gustó", escribía en la publicación. Tamara es muy fan de los cambios de looks. La hemos podido ver a la largo de su trayectoria con el pelo rubio, largo, corto, más oscuro, más claro...y como lo tiene ahora: de color cobrizo. Y es que todo vuelve, cuando empezó a dar sus 'pinitos' por el mundo de la televisión, tenía el pelo de ese color, y ahora igual.

Modelo, ex tronista, colaboradora, presentadora, influencer y ahora...¡TIKTOKER! Tamara arrasa en esta plataforma con sus coreografías e interpretaciones. La mujer de Ezequiel Garay confesaba que está tomando clases de interpretación, y es que es toda una profesional. Lo que sí que no le hace falta son clases de modelar, eso lo lleva en la sangre. Este verano, Tamara enseñaba que la foto perfecta no se hace a la primera y que hay ciertos trucos. Antes de conseguir 'LA FOTO', hay que hacer varios intentos, y a veces es más un "lo que pides por Aliexpress, lo que te llega", un "expectativa vs realidad".

