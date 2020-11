Miriam Saavedra vuelve a la tele tras el drama vivido por su familia con el COVID

Se ha visto a la ex gran hermana con un nuevo hombre este verano, pero también se rumoreó sobre una supuesta relación con Froilán

Miriam Saavedra vuelve a dar guerra televisivamente hablando. Hacía varios meses que no sabíamos nada de proyectos de Miriam Saavedra, pero este 2020 aún no ha terminado... ¡y ahora nos ha sorprendido con un regreso por todo lo alto! La denominada 'princesa inca' acaba de firmar un contrato con Mediaset para ser la sustituta de Gianmarco Onestini en 'Sola/Solo', y es que después de que el italiano haya intentado durante semanas buscar el amor desde el apartamento más famoso de la tele (sin éxito, a pesar de haber conocido a varias chicas), la peruana le tomará el relevo con una misión: conocer España, porque aunque llegara a nuestras vidas a principios de 2016, y se haya afincado aquí, a la joven todavía le queda mucho por descubrir de nuestro país... pero la novedad llega ahora: puedes ser TÚ quien le enseñe lo mejor de tu ciudad o provincia.

Desde Mediaset han abierto un formulario para enviar tus datos, tu foto, la razón por la que quieres conocer a Miriam y todo lo que te gustaría enseñarle de tu zona, y los mejores serán los seleccionados. Desde la web aún no se ha aclarado si será en persona (pudiendo salir del apartamento por primera vez, aunque con las restricciones de movilidad comunitarias sería bastante complicado), o bien a través de una videollamada. ¿Te animas?

Miriam está deseando conocer nuestro país, y ahora puede contar con la ayuda de sus fans, aunque seguramente lo que más pena le dé es dejar a su "churri" durante semanas: este verano se vio a Miriam en Ibiza de lo más acaramelada junto a un guapo joven, pero lo cierto es que no ha publicado nada en sus redes sociales con él. ¿Seguirán juntos... o habrá sido un amor de verano?

