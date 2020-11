Melyssa Pinto estrena nueva casa, ¡te contamos todos los detalles del nuevo hogar de la influencer!

Melyssa, que se ha dado a conocer con 'La isla de las tentaciones', confiesa tener una enfermedad por la que estuvo apunto de morir, ¡toda una luchadora!.

Melyssa Pinto se ha convertido en un personaje bastante sonado después de su paso por 'La Isla de las Tentaciones'. La legión de fans de la ex de Tom Brusse siempre está insatisfecha y quiere saber más de la influencer, por lo que Melyssa ha decidido dedicarle un capítulo de 'Paraíso Melyssa' a un recorrido por su vida. La ex concursante ha contado desde que sus padres se casaron muy jovencitos, hasta el momento más duro de su vida, ¿qué le habrá pasado a la joven que tanto le ha marcado?

Pudimos ver a una Melyssa destrozada con el concurso que hizo su ex. Los ataques de ansiedad eran constantes e incluso llegó a saltarse las normas del programa para aliviar esa impotencia. Siempre ha reconocido que lo que peor lleva son los celos, tiene un grave problema de inseguridad, pero esto no es todo. Melyssa contaba en este episodio, que cuando era una niña sufrió una enfermedad que casi le cuesta la vida: "Nací con un problema en el riñón, yo era muy pequeña y me operaron hasta en tres ocasiones. Estuve mucho tiempo en el hospital".

Mtmad

Melyssa solo tenía 2 años cuando tuvo este problema. Ella no recuerda casi nada de esos momentos, pero sí que sabe que sus padres lo pasaron realmente mal. "Mi padre trabajaba en Barcelona y cuando salía del trabajo iba a verme a la Costa Brava que es donde vivíamos, mientras que mi madre sí que tuvo un parón para poder estar conmigo", confesaba bastante seria.



Mtmad

"Hubo una negligencia médica y mi salud empeoró. Mis padres lo pasaron muy mal pensando que me perdían, por eso me han tratado siempre como una muñequita de cristal", confiesa la joven. En ningún momento ha querido nombrar al hospital, ni a los médicos, pero se le notaba que el tema aún le afecta. "Tengo un riñón más pequeño que el otro, pero el cuerpo es tan sabio que mi otro riñón ha compensado esa falta".

Mtmad

Por todo esto que pasó en su infancia, Melyssa cree que le ha generado una dependencia emocional con sus padres. Considera que fue más "mimada" por todo lo que pasó en el hospital, pero que así llegó a crear un vínculo indestructible con su familia. Melyssa Pinto enseñaba sus fotos de pequeña y no ha podido evitar emocionarse al recordar su infancia y adolescencia. Confesaba que sus padres lo pasaron mal con ella por sus épocas rebeldes, pero la cosa fue cambiado hasta llegar a una ansiada armonía.

