La multimillonaria familia Getty no levanta cabeza: los empresarios del imperio petrolero Getty Oil están viviendo este año, por segunda vez, una pérdida en su familia: a los 52 años, ha fallecido John Gilbert Getty, uno de los nietos del fundador de la empresa, y heredero de parte de la herencia de 5.000 millones de dólares. Pendientes de lo que diga la autopsia, aún se desconocen las causas del fallecimiento de John, pero fue encontrado muerto en una habitación de un hotel de San Antonio (Texas, Estados Unidos). "Con el corazón apesadumbrado, Gordon Getty anuncia la muerte de su hijo, John Gilbert Getty", rezaba el comunicado de la familia. Y añadían: "John era un músico talentoso que amaba el rock and roll. Lo extrañaremos profundamente".

La muerte ha ocurrido tan sólo dos meses después del fallecimiento de su madre, Ann Getty, que murió el pasado mes de septiembre a los 79 años de un ataque al corazón, pero no es la única muerte en la familia: en 2015, Gordon Getty tuvo que enterrar a otro hijo suyo, Andrew (hermano mayor de John Gilbert) a los 47 años debido a una sobredosis de metanfetamina.

Ha sido la hija de John, Ivy, una de las primeras en pronunciarse sobre este fatídico hecho, y lo ha hecho en Instagram recordándole con varias fotografías familiares: "Mi padre fue el hombre más genial que jamás haya aterrizado en este planeta y yo siempre seré la hija más orgullosa", ha escrito antes de añadir. "Te quiero tanto papá... la vida es cruel a veces... peor ahora no tengo uno, sino dos ángeles guardianes cuidándome".

Los Getty: una historia familiar de tragedias y avaricia

Existe un dicho popular que dice que, cuanto más dinero se tiene, más problemas aparecen, y en el caso de los Getty se hizo realidad. De hecho, se han hecho varias películas sobre esta acaudalada familia estadounidense, y en una de ellas, 'Todo el dinero del mundo', de Ridley Scott, se cuenta cómo Jean Paul Getty, patriarca del clan, luchó con uñas y dientes para liberar a su nieto favorito, John Paul Getty III, de un secuestro en la Roma de los años 70... pero con uñas y dientes para tratar de ahorrarse los 17 millones del rescate, dentro de una familia que se caracterizó por su avaricia y sus rencillas familiares. Él mismo alegó que, de haber cedido al soborno, habría tenido que enfrentarse después al posible secuestro de sus otros 14 nietos, lo que habría significado la ruina para la familia. Murió en 1976 con una fortuna de 2.000 millones de dólares siendo el tipo que siempre fue: el que llegó a instalar cabinas de monedas en su mansión para quien quisiera hacer llamadas de larga distancia desde su casa, o el que llegó a lavarse su propia ropa en hoteles para no pagar el servicio de lavandería.



