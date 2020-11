Amber Riley muestra su espectacular anillo de compromiso

Desean Black le dedica unas románticas palabras a la actriz

Tras vivir un 2020 muy complicado, al que se sumó el fallecimiento de su amiga y también actriz de 'Glee', Naya Rivera, Amber Riley ha compartido una gran noticia con la que cerrar este año. La intérprete ha confirmado su compromiso con Desean Black. La actriz ha comunicado la noticia con una bonita publicación en sus redes sociales donde ha recordado lo mucho que quiere a su pareja y lo feliz que se siente al saber que va a convertirse en "la futura señora Black".

"Hubo un tiempo en el que pensé que no quería ni merecía este tipo de amor. Estoy mirando al hombre que cambió mi opinión. Mi tiempo sola, amándome a mí misma, sintiéndome cómoda conmigo misma, me preparó para ti y me preparó para esto. Estoy muy orgullosa de decir que soy la futura Sra. Black. ¡Te amo y te agradezco tu paciencia y tu amistad! Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe", ha compartido junto a una romántica fotografía de ellos dos.

Por su parte, Desean ha querido tener también un bonito gesto con su pareja confesando lo afortunado que se siente por estar con ella. "Amigos, cuando una mujer mira así, es una clara indicación de que están haciendo lo correcto. Ahora, cuando ella ofrece un amor incondicional que nunca has experimentado, es otra indicación clara de que has encontrado a la indicada", ha reconocido.

Además, ha reconocido que para él se ha convertido en la persona más especial de su vida. "Solo un tonto dejaría escapar a alguien tan especial como este. Así que hice lo que haría cualquier hombre sabio y le puse un anillo. Te amo debería decir la futura Sra. Black", ha recalcado.

De esta forma, Desean ha querido formalizar su relación con la actriz con un anillo que ella misma ha compartido en sus redes sociales... y ¡menudo anillo!

