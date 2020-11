El colaborador ya confesaba hace unos días que los 50 le estaban pasando factura

Alonso Caparrós, muy emocionado con la sorpresa de sus compañeros

Alonso Caparrós está de celebración. El colaborador ha cumplido 50 años y lo ha pasado en el plató de 'Sálvame'. Por este motivo, sus compañeros han querido tener un bonito detalle con él para festejarlo mientras trabajaban y le han sorprendido con una gran tarta de chocolate. "¿Te creías que nos habíamos olvidado, eh?", le ha indicado Jorge Javier mientras sonaba de fondo la canción de 'Cumpleaños feliz'. El colaborador ha mostrado su ilusión al recibir este detalle por parte de todos sus compañeros y ha querido tener un bonito mensaje a modo de deseo con todos ellos.

"Soy todos, absolutamente todos, excepcionales y espero poder estar aquí mucho más tiempo", ha indicado el colaborador. Sin embargo, al final ha terminado teniendo serios problemas para soplar la tarta, y es que, como bien le ha recordado el presentador, no podía hacer eso.

Telecinco

"No puedes soplar que queremos comer todos de ella", le ha recordado. Finalmente, Alonso Caparrós ha optado por intentar apagarlas moviendo las manos para que así todos pudiesen disfrutar de la tarta más tarde.

Alonso Caparrós ya se encargaba de recordar en sus redes sociales que era su cumpleaños en un vídeo en el que le pedía a su pareja que, como regalo, pudiese pasar todo el día "sin hacer nada". Eso sí, nada en casa, porque, como bien le ha recordado ella, tenía que ir al trabajo.

