Sandra Pica pasa sus peores días en el reality' entre crisis de ansiedad y crisis con Tom Brusse , cuya relación parece estar en la cuerda floja.

Sandra Pica es otra persona desde que pasó por 'La isla de las tentaciones', en todos los sentidos... Ha pasado de ser influencer a estrella de la televisión inmersa ahora en 'La casa fuerte 2', de estar soltera a tener como novio a Tom Brusse (al menos por ahora, si no cambia de opinión tras la última gran metedura de pata del marroquí...), pero también a cambiar por completo de imagen tras pasar por quirófano para irse a Honduras estrenando rostro con un perfil diferente. Sí, Sandra Pica se sometió a una operación estética y no ha tenido problema en confesarlo e incluso en contar ella misma el motivo y todos los entresijos de la operación.

Pero, ¿qué retoque se ha hecho la catalana? Sandra Pica se sometió a una rinoplastia para solucionar el complejo de narices que tenía. “Me ha costado mucho tiempo tomar la decisión para hacerme la operación estética para acabar con mi complejo: me opero la nariz”, contaba la influencer en un vídeo donde muestra también el resultado.



Sandra Pica

“He ido perdiendo peso, me veo menos cara y me empezó a molestar, no me gustaba mi perfil, no me gusta que me hagan fotos de lado o de un ángulo que no sea de frente”, así explicaba Sandra Pica, muy nerviosa, su decisión y, de paso, confesaba también que no era su primera operación estética, ya que tres años antes ya se había operado el pecho.

La nariz de Sandra Pica antes y después de la operación.

Sandra Pica tenía muy claro lo que quería, una nariz menos recta y algo respingona para tener un perfil lo más femenino posible. Y gracias a las manos del doctor de su clínica de confianza, la consiguió. Para ello la influencer se sometía a una rinoplastia ultrasónica, una técnica “que corta de manera muy precisa el hueso, sin ningún tipo de desviación.”

Tres meses después de pasar por quirófano, la novia de Tom Brusse mostraba muy contenta y satisfecha el resultado de su operación de nariz. “Estoy muy contenta, no me arrepiento para nada de haberlo hecho que tenía mis dudas”, le confesaba entonces Sandra al doctor. Y con su nueva nariz, Sandra se lanzó a hacerse fotos de perfil como loca y a conquistar a Tom Brusse en 'La isla de las tentaciones 2'.

