Zoe Saldaña tiene un truco muy bueno para hacer celebraciones en plena pandemia ¡te contamos los detalles!



¡Zoe Saldaña ha tenido una magnifica idea! En la época que estamos pasando, las relaciones sociales están muy limitadas, pero esto no ha sido impedimento para la actriz de contentar a una amiga. Es aconsejable que en las reuniones sean pocas personas y si puede ser al aire libre, mucho mejor. A parte de llevar mascarilla y desinfectante. Pues Zoe lo ha cumplido a raja tabla.

La actriz ha querido que el día más especial de su amiga, el día de su cumpleaños, no lo pasara sola encerrada en casa. Zoe, junto a su marido Marcos Perego, decidían reunirse en mitad de la calle con su amiga y su novio. Ambas parejas se apoyaban en el capo de un coche, para así mantener la distancia y colocar la tarta en medio, ¡No puede ser más original!

Gtres

Los invitados sí que llevaban mascarilla, Zoe y su marido no, por lo que podíamos observar la gran sonrisa e ilusión que tenían por la celebración. Suponemos que las normas en EE.UU son diferentes de las que tenemos en España. Aún así, la distancia es considerable.

Gtres

La actriz, de padre dominicano y madre puertorriqueña, es muy de estar con los suyos y celebrar cualquier detalle. Herencia de sus raíces latinas, y con este cumpleaños tan original lo confirmamos.

Gtres

¡La complicidad en la pareja se delata sola! El artista italiano Marco Perego y ella se casaron en 2013 en Gran Bretaña en una ceremonia privada. A finales de 2014 nacieron sus gemelos, Bowie y Cy, y en febrero del pasado 2017 se convirtieron en familia numerosa con la llegada de Zen. Locura de familia, pero ellos tan encantados. La actriz también es considerada como una poderosa influyente para abogar por los derechos de los inmigrantes y es defensora de la igualdad de género. Charlas que ambos tienen día a día con sus pequeños.

