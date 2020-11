Asraf ha conseguido liberar tensiones con su novia: así consiguen tener sexo él e Isa Pantoja en 'La casa fuerte' sin que les pillen

Tony Spina ha llegado a 'La casa fuerte' muy enamorado aunque también dispuesto a dar guerra

¿Qué hace que dos personas que apenas se conocen puedan llegar a odiarse tanto que no lleguen a reconciliarse? Esa pregunta se la podríamos hacer perfectamente a Asraf Beno y Tony Spina, porque los dos hombres están al borde de sacar las garras como dos leones en la sabana en 'La casa fuerte'. Ambos coincidieron en 'GH VIP' y allí tuvieron la oportunidad de conocerse ligeramente, pero la cosa no salió bien... y ahora han vuelto a coincidir en un reality y la cosa ha salido aún peor. Tony hablado a la espalda de Asraf sobre lo mal que le cae junto a Sonia Monroy... y se ha liado un poco parda, así que el programa, intentando que los dos se lleven bien, han creado un juego en el que, después de decirse todo lo que pensaban el uno del otro, se dieran un abrazo y se perdonaran. Un plan sin fisuras, vamos. ¿Qué podía salir mal...?

Mediaset

Respuesta: pues TODO, porque a Tony parecía que le habían dado cuerda. "Me pareces un falso, un veleta y un estratega. Yo no he traído información de fuera ni he entrado en este concurso por ti. Yo sólo le he contado lo que pienso de ti a mi compañera, que te arrimas a quien más te conviene y que ya estás preparando una estrategia para las nominaciones", le soltó el rubio al moreno.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Asraf tampoco se cortó en sus contestaciones: le aseguró que él de falso no tiene nada, que quien se arrima al sol que más calienta es Tony y que se aprovecha de saber que "caigo mal en España", y que si no se atreve con ambos es porque sabe que su novia, Isa Pantoja, sí cae bien, algo que Tony negó tajantemente, porque afirmó que con ella tenía una relación espectacular.

Mediaset

Al final, ambos podían decidir darse un abrazo y olvidar sus diferencias y dejar las cosas como estaban... y tomaron la segunda opción: "Yo no doy un abrazo a alguien a quien no me sale dárselo", dijo Tony muy mosqueado. Vamos, que de momento no hay paz...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io