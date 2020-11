Yoli confiesa cuánto ha engordado en el segundo embarazo.

¿Niño o niña? Yoli y Jorge ya saben el sexo del bebé y es...

Yoli Claramonte y su novio, Jorge, tienen una muy buena noticia. La exconcursante de 'Gran Hermano' y su novio ya saben cuál es el sexo de su futuro bebé y están emocionadísimos. En el último capítulo de 'Yoli, yo sí te quiero', desvelaban el ansioso secreto, ¿Niño o niña? Hace unas semanas, Yoli y su novio apostaban por que fuese un niño. La influencer tenía mucho antojo de 'porras grandes' (uno de los caprichos favoritos de Terelu Campos). Jorge deducía que el bebé sería niño: "Si son churros es que el bebé es un niño".

La pareja acudía a una ecografía para saber el sexo y lo ha querido compartir con todos sus fans, aunque no en el momento. Yoli y Jorge han querido anunciarlo de una manera muy especial, con un 'baby reveal'. "Nosotros no queríamos saberlo como todo el mundo, entonces se nos ocurrió la maravillosa idea de que no nos dijeran nada y lo escribieran en un sobre", contaba la influencer.

Mtmad

"Nada más poner la chica el 'cacharro' dijo: ¡Ya sé lo que es!", explicaba Jorge alucinado refiriéndose a la eco. Ellos decidieron darle el papel, en donde ponía el sexo del bebé, a un redactor de 'Mtmad' y así crear más misterio. Además así no podían hacer trampas. Yoli votaba por chica y Jorge por chico. En el 'baby reveal' lo averiguarían con una bengala: rosa para chica y azul para chico.

Mtmad

¡UNA NIÑA! Ambos no han podido evitar emocionarse al ver el humo rosa que salía de la bengala. Todas sus amistades apostaban por niño, pero no ha sido así. "Voy a ser el único chico de la casa", bromeaba Jorge. Aunque las palabras no les salía por el llanto, sobre todo a Yoli, Jorge explicaba que él decía chico por llevar la contraria, pero que en realidad le daba lo mismo. "Valeria quería dos chicas y un chico para ganar. Al final he ganado yo", comentaba Yoli, mientras que Jorge lo tenía claro: "ya desempataremos". ¡Felicidades pareja!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io