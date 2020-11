Hace sólo unas semanas, Chrissy y John perdían el bebé que esperaban en el último trimestre de embarazo

La modelo y su marido se han hecho este tatuaje para recordar a su hijo nonato fallecido

Quien haya pasado por una situación dramática en su vida, sabe lo importante que es volver a reír: significa que la herida está cerrando poco a poco, y de esto sabe mucho la modelo Chrissy Teigen: a sus 34 años, la joven se ha casado, ha tenido dos hijos y ha sufrido recientemente un aborto, algo que la ha marcado de por vida, pero Chrissy no está dispuesta a hundirse en la miseria. Por eso, la top ha decidido retomar lentamente su vida normal en las redes sociales, a las que se considera adicta y donde siempre ha compartido su día a día sin filtros... y eso es lo que ha hecho este martes: ha contado el último "drama" que ha vivido en su casa, que no ha sido otra cosa que quedarse enganchada con un pendiente durante casi un cuarto de hora a una de sus mantas.

Chrissy Teigen Instagram Chrissy Teigen Instagram

Chrissy no sabía si reír o llorar, pero se lo ha tomado con humor: "Si muero así... tiene sentido, porque siempre he dicho que moriría encima de esta manta", decía entre risas justo antes de pedirle a su marido que le echara una mano, y es que el susto no ha sido pequeño, porque le ha ocurrido mientras dormía. Por suerte, se despertó del dolor del tirón, aunque si no lo hubiera hecho, podría haberla liado parda arrancándose el pendiente...

Para cualquiera, quizá hubiera sido más fácil tirar de la manta y acercarse al espejo más cercano, o utilizar la cámara frontal del móvil para tratar de ver cómo desengacharse, pero entonces no nos habríamos echado unas risas: "Ya he sido liberada. Gracias por vuestros mensajes de ánimo. Si algo hemos sacado en claro es que, en vez de pedir ayuda desde el principio, hay que hacer 14 stories sobre ello", ha bromeado.

Por lo pronto, la pareja está superando el mal trago vivido hace unas semanas con unión y con sus pequeños, así que ya tienen la vista puesta en las Navidades y, por supuesto, en el 2021, que esperan (como todos) que traiga mejores momentos...

