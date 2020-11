Oriana confiesa su último retoque estético. Este ha hecho enfadar mucho a su madre.

La creadora del 'Pinkie promise' habla sin tapujos sobre la guerra de los Pantoja.

Oriana Marzoli vuelve a abrirse en canal para contar su lado más íntimo y personal. La colaboradora ha querido contestar a muchas preguntas que le han enviado sus fans y no ha podido callarse en nada, ¡total sinceridad! En el nuevo capítulo de 'Algo pasa con Oriana' ha habido hueco para todo tipos de temas: desde cómo está su relación con Iván González, problemas familiares, hasta se ha parado a hablar del tema de moda (la pelea entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera).

"Mira lo que pasa entre la Pantoja y Kiko", le escribían a la joven y ella no ha dudado en dar su opinión. "Independientemente de que la Pantoja lo haya 'puteado', es asqueroso como hijo hablar así de tu madre en televisión". Oriana no sabe si sus palabras están influenciadas por la "mamitis" que tiene ella, pero aún así, afirma rotundamente que nunca se le debería hablar de esa manera a una madre.



Mtmad

"Siempre le digo a mi madre que yo me quiero morir antes que ella", y es que Oriana no se imagina separarse de su madre, por eso le afecta tanto este tema. No entiende que la persona que te ha dado la vida, puedas tratarla de esa manera, cosa que está haciendo el Dj. Oriana, a la vez, comentaba en su video que envidia a las familias muy unidas, "que no es su caso". Ella tiene mucha relación con sus padres, pero parece que con el resto de la familia no mucho. Además, ha compartido fotos íntimas que le han marcado.

Mtmad

Respecto al mismo tema de la lealtad, otras de las preguntas iba en relación. Oriana defendería a un amigo hasta la muerte, por lo que imaginamos que haría por su madre. "Por mi amigo lo que haga falta. Soy 100% leal". La influencer reconoce que siempre va a sacar la cara por los suyos, aunque hagan las cosas mal. Delante de la gente lo apoyaría y en la intimidad "le reñiría".

