Miriam Saavedra llega con una misión a 'Sola/Solo: conocer España, y así lo piensa hacer

La ex de Carlos Lozano ha confesado en una de sus últimas apariciones televisivas que se siente "muy sola"

Si hay algo que se le da divinamente a Miriam Saavedra es repartir leña: lo vimos en 'GH VIP' enfrentándose a prácticamente todos sus compañeros, y la estrategia no le fue nada mal: ganó la edición. Y antes de aquello no le fue nada mal en 'Supervivientes', donde llegó hasta el ecuador del programa. Tras todo eso, ha ido dando tumbos por los platós y hasta por MTMad, pero hacía tiempo que no sabíamos de ella fuera de sus redes sociales... y ahora ha vuelto por la puerta grande: con un reality en el que se las tendrá que ver consigo misma. La peruana ha entrado en 'Sola/Solo' para cubrir la vacante que deja Gianmarco Onestini... y lo ha hecho repartiendo caña a compañeros de la cadena, como Rafa Mora o Alejandra Rubio... y hasta contra su ex, Carlos Lozano.

Charlando animadamente con Gianmarco (con el que ha congeniado MUY bien), Miriam le ha contado cómo se hizo famosa en nuestro país (el italiano, por aquel entonces, aún no había pisado España), y al contarle que su ex es Carlos Lozano, no ha faltado una pullita por la edad y por una de sus peticiones, aunque de 'buen rollo': "Yo soy muy espontánea, soy yo misma siempre. No le tengo miedo a tener esa alegría. Antes de ir a 'Gran Hermano' fui a 'Supervivientes'. Me quedé con una espinita porque él me dijo que me comportase más señorita... pero luego ya fui yo. Él era mayor que yo, aunque físicamente parecía de cuarenta y de mentalidad....¡No voy a decir!", ha reconocido.

También ha contado que su relación con Lozano es ya de simples vecinos por vivir cerca el uno del otro, pero que ya no hay nada entre ellos, ni quedan ni se ven más allá de los encuentros espontáneos por su barrio... pero para mala, la relación con varios compañeros de 'Sálvame', sobre los que no se ha cortado ni un pelo: "Me he sentido infravalorada, pero no lo veo como algo que me haya afectado personalmente", ha revelado después de contar que ni ha recibido ni ha hecho llamadas a los colaboradores: "Son compañeros, no son amigos".

Además, ha cargado duramente contra Rafa Mora, al que ha calificado como 'intento de copia de Kiko (Matamoros)": "Creo que le afecta al cerebro meterse esteroides. Menos gimnasio y más ser mejor persona", ha añadido, justo antes de hablar de Alejandra Rubio: "Me mandó unos mensajes asquerosos. No los voy a enseñar pero no se lo voy a perdonar. Es una persona hipócrita y no me gustaría coincidir con ella".

