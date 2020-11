Irene Rosales ha tenido que decir adiós a su padre este 26 de noviembre después de enterrar a su madre en febrero

La familia no está pasando por un buen momento por los problemas de Kiko con su madre

El 2020 no está siendo un año fácil para nadie, pero con algunas personas se está cebando en exceso, como con Irene Rosales. La modelo ha vivido un año muy complicado tanto en lo personal, porque apenas ha podido trabajar debido a la pandemia, como en lo personal: este jueves 26 de noviembre, el padre de Irene, Manuel, fallecía tras sufrir durante 17 años una larga enfermedad. Una dolencia de la que habló en 'GH DÚO' y su 'curva de la vida', cuando se refirió al tumor cerebral que desarrolló hacía casi dos décadas: "A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros", relató entre lágrimas.

De momento, los Rivera Rosales no han conseguido levantar cabeza: en febrero, falleció la madre de Irene, después llegó la cuarentena y, cuando parecía que había una pequeña luz al final, su marido entró en el centro del huracán para enfrentarse públicamente con su madre, para ahora sufrir el revés de una nueva pérdida en la familia.

La enfermedad de su padre no fue un camino fácil para nadie: ni para él, que la sufría, porque poco a poco se fue apagando en los últimos 17 años, ni para el resto de la familia, especialmente su madre: "Mi madre, con lo de mi padre, se ha hecho esclava de él", añadió en su 'curva de la vida'. Por el momento, Irene no ha puesto ninguna despedida en sus redes sociales, pero sí ha querido hacer un guiño a las dos estrellas que ahora tiene en el cielo con una sencilla imagen en sus 'stories'. ¡Ánimo, Irene!

