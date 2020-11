Susana Megan ha tenido varios sustos por retoques y tratamientos mal hechos.

Este mismo verano, Susana Megan tuvo que arreglar sus labios por una mala praxis

¿Cuántas veces nos han dicho que si nos hacemos un retoque estético busquemos a un buen doctor? Probablemente lo hayamos escuchado más de una vez de boca de amistades, familiares o influencers en Instagram, porque al intentar mejorar algo de nuestra anatomía, puede que salgamos peor de lo que entramos, y de eso sabe mucho la ex 'viceversa' Susana Megan.

La también novia de Manu Lombardo (MYHYV) ha tenido varias malas experiencias en el pasado con rellenos mal puesto o tratamientos que han conseguido el efecto contrario que ella buscaba... y es que a veces lo barato puede salir muy caro. Ahora parece que ha aprendido la lección con un doctor con algo más de escrúpulos y mejor 'savoir faire', porque ya no sólo tiene que mejorar su cara y su cuerpo... sino arreglar los destrozos que le han hecho otros médicos.

Esta vez, en su canal de MTMad, Susana estaba preocupada por sus párpados, y es que desde que se hizo su relleno de ojeras (un poco regular), sus párpados superiores no han sido los mismos. Su doctor, por contra, le ha dicho que eso está bien y que no se lo iba a tocar (¡menos mal!), pero sí, para conseguir una mejor calidad de la piel, le recomendaba un peeling químico y algunas inyecciones para hidratar y suavizar arrugas. ¡Y oye, ha salido nueva!

Con la cara mucho más luminosa gracias al ácido hialurónico y unas vitaminas, Susana se mostraba feliz y es que después de su tratamiento contra el acné, le habían quedado varias marcas en la cara contra las que sigue luchando, y a pesar de sus malas experiencias pasadas, la ex viceversa piensa seguir haciéndose retoquitos: lo próximo, el peeling químico para renovar su cutis, y ya está pensando en aumentarse ligeramente el pecho...

