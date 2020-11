'La Rebe' tiene algo que contarnos, ¿qué le habrá pasado a la joven promesa gitana?

¿Habrá conseguido entrar en el 'klan' Kardashian?

Rebeca Jiménez, una de las reinas de 'Los Gipsy Kings', ha reaparecido en las redes sociales. 'La Rebe' ha querido comunicar a sus fieles seguidores un mensaje muy importante y este ha causado una gran revolución. La joven era muy activa en Instagram y demás redes sociales pero, desde el pasado mes de enero, la primogénita de los Jiménez se desactivó la cuenta y no supimos nada de ella.

Cuenta con más de 500.000 seguidores, y es toda una influencer de moda. Los motivos de su ausencia en las redes no están del todo claros y se sabe muy poco, pero ahora ha vuelto con fuerza. Hace mucho tiempo que el programa de 'Los Gipsy Kings' es uno de los favoritos en nuestras casas, contando la vida de sus majestades gitanas. A Rebe se la conoce desde que era una niña y, ahora que es madre, vuelve con más inquietud que nunca: ¿qué ha insinuado en su Instagram?

"Me comen los nervios y las ganas de contaros cosas, pero tendremos que hacerlo poquito a poquito. ¿Tendréis un poco de paciencia?", comenzaba escribiendo la joven en su post de Instagram, donde aparece sujetando un marco con unas fotos de sus padres. Al poco tiempo de colgar la foto, Rebe ya tenía cientos de comentarios y casi 20.000 'me gusta'. La influencer ha contado que hay muchas novedades en su vida, pero que las revelará en la última temporada de los 'Gipsy Kings'.

"Esta será una temporada EXTRAORDINARIA y lo que me ha pasado tiene mucho que ver con haber desparecido unos meses", continuaba. La intriga se apodera de todos nosotros y las hipótesis van surgiendo: ¿Tendrá un nuevo amor la Rebe? ¿Se habrá arreglado con el padre de su hijo? ¿Ha tenido un nuevo hijo y no nos hemos enterado? En la última temporada, la joven empezaba a experimentar nuevos cambios viajando a Nueva York en busca de un futuro profesional. Pronto sabremos qué se trae entre manos la reina gitana...

