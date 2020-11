Anita Matamoros presenta al nuevo miembro de la familia.

La influencer está como loca con Camilo.

La hija menor de Kiko Matamoros presentaba a un nuevo miembro que se ha unidoo a este clan, y lo compartía con su ejército de seguidores. Anita ha decidido ampliar la familia con un precioso perrito al que ha puesto de nombre Camilo, y del que dice (y ha demostrado) estar enamorada. La 'influencer' ha reconocido que es un "pequeño terremoto" y ha prometido que irá mostrando sus grandes hazañas.

Camilo se ha convertido en el rey de la casa. ¡Es todo un mimado! A su dueña, desde luego, se le cae la baba con él. Ahora Anita tiene dudas, dudas de 'madre primeriza perruna' y, ¿a quién le ha preguntado la influencer? Pues a sus fieles fans. "El otro día le compré una 'camarita' para cuando estuviera solo poder verlo. Ahora estoy esperando a unas personas y no dejo de mirar la cámara", explicaba en sus redes sociales la joven mientras comía con unos amigos.

Se siente "una madre súper loca", pero todo tiene su lógica. Anita pasa mucho tiempo fuera de casa. Es frecuente que se la pueda ver comiendo con amigos o por asuntos de trabajo lejos de su hogar. La vida de las influencers es así, de un lado para otro, por lo que ella considera que Camilo está más seguro así, y puede estar pendiente de él aunque no le tenga cerca.

En concreto, Camilo es un boxer, y ha llegado a la vida de Anita y de David Salvador, su novio, para revolucionarles del todo. ¡Ellos están encantados! Eso sí, a pesar de recibir bastante malos comentarios acerca del pequeño, puesto que muchos de sus haters han criticado a Anita que se haya comprado un perro de raza en vez de adoptarlo. Rápidamente, la hija de Makoke ha salido al paso de los rumores, asegurando que no ha pagado por él, sino que se lo ha dado su cuñada. Seguro que se convierte en la mejor 'mamá' para este perrete.

