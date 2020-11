Halle Berry sucede a Micky Molina como protagonista de nuestro ranking semanal de horrores.

Tilda Swinton nos deja con la boca abierta con una mascarilla de lo más psicodélica.

Ya está aquí, ya llegó el deseado, anhelado y aplaudido ranking semanal de horrores. Sí, lo sabemos, tú también lo estabas esperando. Y es que ver a los famosos en sus momentos 'tierra trágame' como si fueran unos mortales más es uno de los momentazos de la semana. Que si mira qué pintas lleva este, que si ojo al careto del otro... Esta vez, el primer puesto se lo lleva Halle Berry, a pesar de que ha tenido competencia y muy dura. Descubre a todas las celebrities que acompañan a la actriz en este efímero reinado y dinos a quién hubieras coronado tú.

Halle Berry, a lo Indiana Jones

Getty

Halle Berry ya es mayorcita para saber que eso de señalar es de mala educación. Pero claro la curiosidad nos puede, ¿qué señalaba la actriz? ¿Qué ocurría al otro lado de la alfombra roja? Y lo que casi aún nos inquieta más, ¿por qué Halle iba vestida en plan versión moderna y total black de Indiana Jones? ¿Querría llamar la atención del prota de aquella saga, Harrison Ford, que ha venido con ella a este ranking semanal?

¿Qué la pasa a Harrison Ford?

Gtres

Sí, es Harrison Ford. Y sí, está en un aeródromo. Y sí, parece que tiene un problemilla con el pantalón. Pero, ¿por qué? Tranqui que te damos varias opciones de respuestas para ponértelo más fácil:

a) La dieta la lleva genial. Tan bien que necesita apretarse el cinturón.

b) Ha vuelto a pilotar y tras el aterrizaje ha bajado...

c) Se prepara para ‘una parada técnica’ porque no le va a sobrar tiempo...

El indescriptible look playero de Sarah Jessica Parker

Gtres

¡Madre, las pintas de Sarah Jessica Parker! ¿Dónde quedó su glamour? Sabemos que baja a la orilla del mar, ¡pero también hay estilismos playeros! Y otra cosita que le vamos a decir: ¡cuidadito con los vasos de cristal en la playa!

Justin Bieber, en chanclas y a lo loco

Getty

Hay que ‘Bieber’ mucho para salir así a la calle. Desde las gafas modelo ‘dealer de película’ a la combinación ‘nerd’ de pijama con chanclas y calcetines, lo de Justin oscila entre ‘es un milagro que no se lo cargue la patrulla del buen gusto’ y ‘alejaos de él, que así aparecen los asesinos psicópatas en los films de miedo’.

Dua Lipa, la amiga de los perros

Getty

Dua Lipa es muy, pero que muy osada. No tenía bastante con ponerse esa camisa que parece manchada de mostaza, tenía que intentar tocar al perrito. ¡Adelante, nena, el dedo es tuyo!









