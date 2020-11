Daniela Blume ya demostró ser toda una acróbata sexual

La ex gran hermana gana cantidades ingentes de dinero gracias a la plataforma OnlyFans

Si tuvieras que hacer una lista con tus famosos favoritos en Instagram, ¿quiénes serían los tuyos? A nosotros nos costaría (MUCHO) elegir, pero tenemos claro que en los puestos más altos estaría ella: Daniela Blume. La colaboradora de radio y televisión (y también ex gran hermana VIP) nos parece una de las almas más libres que pueblan las redes sociales, porque a pesar de ser famosa, a ella lo que le gusta es su cuerpo. Y enseñarlo. Enseñarlo mucho. Daniela no se corta un pelo a la hora de mostrar lo flexible que es o las buenas dotes que tiene para el baile (entre otras buenas dotes...), y aunque ya nos tiene acostumbrados a sus fotos y vídeos erótico-festivos, esta vez Daniela ha ido un paso más allá ¡y ha publicado un vídeo semi-erótico en Instagram! ¿Con la censura que tienen? Pues sí, se la ha conseguido saltar.

La Blume es mucha Blume, y en el vídeo se la puede ver bailando sobre la barra de un bar "tapada" (por decir algo) nada más que con un conjunto de lencería con cadenas y brillantes, además de unas botas de caña alta cuajadas de lentejuelas. Sin embargo, lejos de ser soez, Daniela ha demostrado que se puede hacer algo más que porno en la plataforma OnlyFans, a la que sube contenido erótico a cambio de una cuota de los seguidores. En ella, la colaboradora tiene miles de followers suscritos, y cobra unos 11 euros mensuales, con ofertas por packs de 3, 6 o 12 meses. ¡Vamos, todo un negocio!

¿Cómo funciona la plataforma OnlyFans?

Ganar dinero en ella no es nada fácil, porque en OnlyFans no se pueden "ganar" seguidores como en Twitter o Instagram: requiere de esas plataformas para llegar a la audiencia, y los creadores de contenido tampoco se quedan con todo lo que ganan: la web se queda con el 20%, y luego hay que restarle el porcentaje de impuestos, además de pagar a fotógrafos, emplazamientos y atrezzo si realmente se quieren hacer producciones importantes y con buen gusto. Eso sí, también los hay que hacen directamente porno amateur con sus parejas o amistades.

Otros famosos con OnlyFans

Daniela Blume no es la única que gana dinero mostrando desnudos en la plataforma: la ex tronista Steisy y su novio, Pablo, también tienen un perfil conjunto, y hace tiempo se supo que Jacobo Ostos era otro famoso que enseñaba su cuerpo de forma erótica a cambio de suscripciones. Desde luego, quien no aprovecha las oportunidades es porque no quiere...

