Aurah Ruiz ya confesó, sobre los rumores de su reconciliación con Jesé, que estaba actuando "con sus sentimientos".

La canaria ha sido criticada por algunos usuarios por no respetar la distancia de seguridad

Aurah Ruiz ha compartido a través de su canal de 'Mtmad' todos los detalles sobre cómo ha sido su cumpleaños. La ex gran hermana ha decidido celebrarlo en una villa de lujo en Gran Canaria rodeada de sus amigos y de Jesé Rodríguez, con quien parece que ha vuelto a retomar la relación. El sitio en el que han decidido pasar unos días estaba repleto de multitud de habitaciones y espacios muy amplios. Aunque, sin duda, para Aurah la zona más especial era la gran piscina que había rodeada de vegetación. "Tenemos suerte de que aquí, a pesar de ser noviembre, hace mucha calor todavía y podemos bañarnos", ha explicado en un vídeo. De hecho, ella ha estado en todo momento en bikini mientras mostraba las diferentes estancias de la villa.

A pesar de que normalmente no suele celebrar su cumpleaños, como ella misma ha admitido en el vídeo, lo cierto es que en esta ocasión no ha podido resistirse tras ver el increíble sitio que había encontrado.

A pesar de que Aurah ha explicado desde el principio que en Canarias se podían hacer reuniones de hasta diez personas y que no estaban superando el aforo, lo cierto es que su cumpleaños no ha estado exento de política, y es que para muchos usuarios la ex gran hermana no ha respetado la distancia de seguridad pertinente con sus invitados. De hecho, a lo largo del vídeo se puede ver cómo abraza y besa a todos ellos.



Entre los invitados, se encontraba Jesé Rodríguez o Lester y Patri, que también han querido estar presentes en un día tan especial para ella. Todos ellos han sorprendido a la canaria con una espectacular decoración con globos y fotografías de ella. Además, hemos podido ver algunos de los regalos que le han hecho como dos sandalias de tacón, unas botas y unas deportivas de Christian Dior.

Lo cierto es que, a pesar de todas las críticas, para Aurah ha sido un día muy especial que ha podido vivir junto a sus amigos más íntimos y con Jesé Rodríguez, con quien parece que vuelve a estar muy feliz.

