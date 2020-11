Gigi Hadid y Zayn Malik presumen de bebé 'Hulk'

La pareja sigue manteniendo en secreto el nombre de su hija

Gigi Hadid está, de momento, apartada de su carrera profesional. ¿El motivo? Quiere pasar el máximo tiempo posible disfrutando de su pequeña. La modelo se convirtió en madre primeriza a finales de septiembre. Tanto ella como su pareja, Zayn Malik, han mostrado su entusiasmo y felicidad tras poder tener a su pequeña en brazos. De momento, el nombre de su hija sigue siendo todo un misterio, y es que ambos han decidido quedarse para ellos esta información, al igual que el rostro de su hija, que también han decidido ocultar para que siga en el anonimato.

Ahora, Gigi Hadid ha decidido mostrar una parte de la pequeña desde cerca. La modelo ha compartido una fotografía junto a "la mitad" de su hija. Una tierna publicación que ha conquistado a todos sus seguidores.

En esta publicación, podemos ver cómo la modelo posa su cara en la pequeña cabecita de su hija. Un tierno momento con el que nos hemos muerto de amor y es que, ¡no pueden ser más adorables!

Sin embargo, esta no es la primera publicación que comparte Gigi junto a su pequeña. Hace unos días podíamos ver una instantánea en la que se veía cómo tenía a su hija metida en una mochila. "Un nuevo nivel de ocupada y cansada. Pero ella es la mejor amiga, así que hemos puesto la decoración de Navidad pronto", escribía junto a una serie de fotografías en las que se podía ver cómo había decorado su casa.

De momento, parece que la pareja seguirá sin desvelar el nombre de su hija y es que prefieren vivir esta nueva tapa de una manera muy privada e íntima con sus familiares y amigos.

