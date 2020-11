¿Por qué ha hecho llorar Kiko Matamoros a Paz Padilla?

El colaborador dedica unas bonitas palabras a Maradona

La noticia de la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años ha conmocionado al mundo entero. De hecho, son muchos los famosos que no han dudado en mostrar su dolor a través de sus redes sociales con emotivos mensajes recordando su trayectoria profesional. Al parecer, uno de sus mayores admiradores era Kiko Matamoros. De hecho, llegaba a tanta su devoción que, incluso, decidió ponerle a su hijo el nombre de Diego en honor a él. El colaborador ha confesado que su hijo nació en el verano de 1986, el mimo año que Maradona se convertía en una estrella por su gran actuación durante el Mundial que se estaba celebrando en México.

Por este motivo, y tras ver el gran partido que hizo el argentino, Kiko Matamoros no lo dudó y decidió que su hijo debía llamarse como esa estrella del fútbol. Aunque no solo le admira como profesional, sino que también ha querido resaltar cómo era como persona.

Telecinco

"Le han querido y le querrán siempre con locura porque era una persona cercanísima, humilde, con un sentido del humor tremendo", ha confesado. Además, ha criticado a todos aquellos que le critican por todas las polémicas que protagonizó. "Hay mucha gente empeñada en ver el lado oscuro de Maradona", ha indicado.

Para él, el futbolista fue una excelente persona. El colaborador ha confesado que Andrés Calamaro, gran amigo de él y de Maradona, también le ha escrito a través de un mensaje todas las cualidades positivas que tenía el futbolista. "Era un amigo con un corazón de oro. Todo lo bueno lo tenía Maradona. Le dio las mayores alegrías al pueblo mientras su corazón aguantó", ha confesado Matamoros que le ha escrito el cantante.

