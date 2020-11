Aurah Ruiz rompe con Jesé Rodríguez tras pillarlo siéndole supuestamente infiel la misma noche de su fiesta de cumpleaños.

tras pillarlo siéndole supuestamente infiel la misma noche de su fiesta de cumpleaños. Unos días antes, la pareja no escondía su reconciliación y ya se dejaban ver juntos.

. Ella, gracias a mí,y fue en busca de los datos que yo le di., es el resumen que Amor Romeira ha hecho en redes socials de la últimaUna versión que la propia Aurah Ruiz ratificaba a través de sus stories donde mostraba cómo se sentía tras lo ocurrido, aportaba audios y publicaba fotos del momento en el que, una ex pretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.contaba la influencer tras 24 horas muy intensas en las que está

Instagram Aurah Ruiz

Sí, la historia necesita más detalles, muchos más detalles porque tiene miga, mucha miga. Todo ocurrió el pasado 23 de noviembre tras la súper fiesta con la que Aurah celebró su 31 cumpleaños en una villa de lujo. Un fiestón que mostró en su canal de 'Mtmad' en el que estuvo rodeada de amigos, como Lester y Patri, de 'La isla de las tentaciones' y al que no faltó Jesé, el padre de su hijo Nyan con quien se estaba dando una segunda oportunidad.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pero, al parecer, según Amor Romeira, una vez terminada la celebración, el futbolista le habría sido infiel a la canaria. La ex gran hermana decide dar el chivatazo a Aurah que estalla y corre a la villa donde, en teoría, su chico y Rocío Amar se estaría liando. ¡Y ahí es donde se lio parda, hubo una gran bronca y terminó interviniendo la Policía!

Instagram Aurah Ruiz



Lo siguiente son varios audios en los que se escucha a una amiga de Aurah hablando duramente de Rocío de quien dice que “está loca por entrar en la televisión” y a la que acusa de haber filtrado la información a Amor e incluso usa hacia ella la palabra “prostituta”. “Ella (Aurah) la está armando porque quien está dentro de esa villa es el padre de su hijo”, explica.

Instagram Rocío Amar

Unas palabras de las que Rocío ya se ha defendido.“Ella (Aurah) no está con Jesé, lo que no le conviene decirlo para que parezca que él es el malo. Así que por favor recordarte que para serte infiel tienes que tener pareja. El problema, claro, que no te conviene decir que Jesé te volvió a dejar”, publicó la ex pretendienta en un storie en su perfil de Instagram.

Instagram Aurah Ruiz

Pero Aurah contraataca y demuestra que ese mismo día Jesé sí estaba saliendo con ella publicando fotos e imágenes de los dos juntos en el cumpleaños. “No Rocío la mentirosa eres tú y él”, escribe la influencer sobre otra imagen de ella con el padre de su hijo. Y hasta aquí llega la reconciliación entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez... aunque tal y como adelanta la canaria en sus stories: “Voy a contarlo todo... A partir de hoy, van a cambiar muchas cosas en mi vida”. ¿Para cuándo el próximo capítulo?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io