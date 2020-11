Marta Peñate se quedó tan embobada ¡que perdió la baba!

Este no ha sido el único momentazo televisivo que nos ha dejado la canaria

Parece que salir en la tele es súper fácil, pero no: hay que estar súper pendiente de la imagen que das, de tu postura, de con quién hablas, de cómo hablas, de lo que puedes decir y lo que no... un estrés por el que muchos colaboradores y famosos pasan cada día, y claro, a veces los patinazos ocurren, sobre todo cuando te dejas llevar y te olvidas de que hay varias cámaras apuntándote y grabando cada paso que das. Que se lo digan si no a Marta Peñate. La canaria tuvo una noche movidita en 'La casa fuerte' en la gala del pasado jueves 26 de noviembre (aunque todo el reality está siendo movidito para ella), pero lo peor no lo vio venir: ¡se le cayó la baba delante de millones de espectadores! ¿Como pudo pasar? Pues por estar empanada, claramente...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Quizá muchos no se dieron cuenta en el momento en el que ocurrió todo, pero a los usuarios de Twitter no se les escapa una, y ahora el vídeo de Marta chorreando por la boca no para de dar vueltas por las redes sociales...

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Evidentemente, lo que más ha provocado son risas, algunas por el momentazo y otras con maldad (los 'haters' no descansan...), pero si con esto nos queda algo claro es que hasta para hacer realities, por muy infravalorado que esté, hay que saber... y saber estar. ¡Qué 'vergu'!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io