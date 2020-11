Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya se han dejado ver desatando su pasión en público

La pareja compartió viaje a Extremadura ya en enero

Están en lo más dulce de su relación. Tamara Falcó acudió el día 24 a unos premios solidarios en Madrid y después se reunió con su chico, Íñigo Onieva, en un restaurante de La Moraleja. Espontáneos y felices, se comieron a besos como puedes ver en la portada del nuevo Qué Me Dices! que ya está en tu kiosco. Durante la cena, se mostraron cómplices y apasionados, mientras compartían la velada con unos amigos. A la salida, la prensa felicitó a la hija de Isabel Preysler por su nuevo amor. Radiante y con la mirada brillante, ella deslizó un tímido “muchas gracias”.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Íñigo es ingeniero y se dedica al diseño de coches tras haberse graduado en Ingeniería Técnica de Diseño Industrial. El madrileño es amigo de Álvaro Falcó, primo de Tamara, y de Isabelle Junot. La pareja, aunque habría empezado a salir a finales de verano, se conoce desde hace tiempo. Prueba de ello es que juntos compartieron una escapada a Extremadura el pasado enero junto a un grupo de amigos. Aún así, Tamara parece que tiene tiempo para todo y más, porque concilia su relación con su trabajo: compagina su colaboración en ‘El Hormiguero’ con la grabación de ‘El desafío’, ambos de Antena 3.

Gtres

Gtres

¿Cómo es Íñigo en realidad?

Si te suena el apellido de Íñigo es porque su hermana es Alejandra Onieva. La actriz (abajo en la foto con Íñigo) ha participado en series como ‘El secreto de Puente Viejo’, 'Alta mar’ o ‘Presunto culpable’. Amiga de Jon Kortajarena, en verano se la relacionó con Sebastian Stan (‘Gossip girl’) tras publicarse unas fotos de ambos de lo más románticas en un yate. ¡Menuda familia de guapos y famosos!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En su cuenta de Instagram, Íñigo plasma sus aficiones: es un deportista nato, apasionado sobre todo por los deportes de agua, como el kitesurf y el surf, y por el esquí. También le gusta mucho viajar y tiene debilidad por sus perritos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Hearst

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io