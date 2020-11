Yola Berrocal y Sergio Ayala llevan saliendo un par de meses y están encantados.

Tras salir con Ivonne Reyes, el modelo ahora es feliz con Yola Berrocal

¡Son la pareja de la temporada! Yola Berrocal y Sergio Ayala están súper enamorados. Tan sólo llevan un par de meses juntos, pero su complicidad es máxima. ¡Qué me dices! se ha puesto en contacto con el Míster España y nos ha contado, en exclusiva, la etapa tan dulce que está atravesando. "Estoy feliz, contento y me da mucha tranquilidad, que eso es muy importante", nos explica. A pesar de estar en lo mejor de la relación, el chico necesita estar relajado, porque estudia una oposición para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Estoy muy centrado. Estudio cada día ocho horas y luego, el entrenamiento físico".

Teniendo ese currazo encima, ¿en qué momento puede ver a Yola? "El día tiene muchas horas y la semana muchos días", nos responde riéndose. La pareja no se esconde y aprovecha todo el tiempo que tiene libre para verse. Y efectivamente, hace unos días nos los encontramos desayunando en una terraza de Madrid, donde compartieron sonrisas, bollitos... y besos, claro. A pesar de los 21 años que les separan, Yola y Sergio aseguran también que la diferencia de edad no es un problema para ellos. "Estoy feliz. Es un chico maravilloso. Él tiene 29 años y yo, 50. No pasa nada", dice la ex concursante de ‘La casa fuerte’, que ahora además ha empezado a trabajar como representante de personajes públicos.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Agencias

Sergio ya ha pasado página de su relación con Ivonne Reyes, que también era mayor que él. El ex concejal de Medina del Campo quiso probar suerte en el mundo de la moda e interpretación en América, pero finalmente ha decidido que su camino está en España y que su mayor sueño es convertirse en policía. Ahora tiene todo el apoyo de Yola, que le anima muchísimo en su nuevo proyecto. Seguro que el modelo llevará pronto a su novia a su pueblo, donde, sin lugar a dudas, causará sensación.

Agencias

Las maduritas ¡arrasan!

gtres

Productora

Ni a Yola ni a Sergio les importa la diferencia de edad. De hecho, sus currículums amorosos así lo demuestran. Sergio se dio a conocer públicamente en ‘GH VIP’, donde conoció a Ivonne Reyes (53 años). Los dos salieron como pareja del concurso, pero su amor no llegó a buen puerto. Por su parte, Yola tonteó en 'La casa fuerte' con el joven Cristian Suescun (hermano de Sofía Suescun). No llegaron a más, pero la novia que tenía Suescun le dejó por su tonteo continuo. ¿Pasaría algo más tras las cámaras...?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io