Anita Matamoros se confiesa totalmente enamorada de su perrito Camilo.

La hija de Makoke habla por fin sobre la polémica en torno al distanciamiento que mantiene con su padre, Kiko Matamoros.

y su hija pequeña llevan ya un tiempo sin tener relación alguna, un conflicto sobre el que sí han hablado tanto el propio colaborador de 'Sálvame', como su madre, Makoke . Sin embargo, la influencer no había dicho absolutamente nada al respecto... hasta ahora.Perola joven no lo ha hecho ni en un plató de televisión, ni a golpe de exclusiva en una revista, sino en una de sus redes sociales, su canal de YouTube, uno de los medios que mejor maneja y donde se siente más cómoda

Sus seguidores le han preguntado directamente sobre la polémica con su padre y con Marta López, la novia de Kiko Matamoros a quien apuntan como el motivo del mal rollo. Lejos de evadir la cuestión, Anita Matamoros ha sorprendido a todos respondiendo cómo se lleva ahora con su padre.

Youtube





“Actualmente yo no tengo relación con mi padre”, confirmaba tajante la influencer para atajar cualquier tipo de especulación. Pero Anita no se ha quedado ahí y ha querido también dejar claro que ha estado totalmente al margen de todo lo que se ha contado sobre la crisis con su progenitor. “Aprovecho para aclarar que de todo lo que se ha hablado, absolutamente nada ha salido de mi boca”, se defendía por primera vez la hija de Makoke.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y ya metida en faena, Anita Matamoros zanjaba también los rumores sobre que el origen del distanciamiento con Kiko Matamoros es Marta López, su novia. La joven desvela que no tiene ningún tipo de guerra personal ni con ella, ni con nadie. “Yo no tengo nada en contra de nadie. La relación con mi padre, es cosa mía, no hay factores externos”, aclara la hija del colaborador de 'Sálvame' que prefiere mantenerse al margen. “Me gustaría que se respetara que yo no quiero pertenecer a ese mundo. Para los que lo preguntáis. No deis consejos si no lo pido”, pedía Anita.

Youtube

Anita Matamoros debía tener el día sincero porque también fue muy clara cuando le preguntaron por otro temita familiar, la relación son sus hermanos. Que la chiquilla se lleva ahora de lujo con Laura Matamoros no es ningún secreto porque las hemos visto más de una vez presumiendo de buen rollo. ¿Pero y con los demás? Pues con Javier Tudela sí tiene relación, pero con Diego, Lucía e Irene reconoce sin problema que no tiene ningún tipo de trato.





This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io