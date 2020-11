Anabel Pantoja se moja para hablar de la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

La colaboradora de 'Sálvame' siente en el alma las lágrimas de su prima Isa Pantoja después de que su madre no le cogiera el teléfono.

A Isa Pantoja se le acumula el trabajo. A las discusiones con su pareja, Asraf Beno, dentro de 'La casa fuerte' se une la tremenda guerra familiar entre su hermano Kiko y su madre. Isa estaba bastante agobiada, por lo que el programa le dio la opción de salir de la casa un fin de semana y poder estar con su madre. Finalmente, Isa optó por quedarse dentro del reality pero haciendo una llamada para poder hablar con su madre. Hasta dos veces intentó ponerse en contacto con su progenitora pero no obtuvo respuesta alguno lo que provocó las lágrimas de la joven. "Me duele que no se ponga. Sinceramente me hubiera gustado que lo hubiera cogido ella. Yo no tengo la culpa de nada", decía Isa destrozada. Su prima, Anabel Pantoja, tras ver el concurso y lo mal que se sentía Isa, ha decidido enviarle un mensaje a través de sus Stories de Instagram. Anabel ha querido, apartando un poco la guerra, apoyar y animar a su prima.

"Qué rabia me da verte así cuando todo el mundo está conociendo a la verdadera @isapatojam", escribía la colaboradora. "Por favor, deja de estar pensado y defendiendo, sigue tu concurso y recuerda por qué y por quién entraste. Cuando salgas entenderás todo" escribía Anabel junto a una imagen de una llorosa Isa.

A la vez que apoyaba a su prima con todo su amor, también ha tenido tiempo de dirigirse a otro miembro de la familia: a Sylvia Pantoja. Durante el programa de 'Sálvame', Anabel Pantoja ya ha dejado claro todo lo que pensaba sobre que Sylvia fuese a sentarse en 'Cantora, la herencia envenenada' para hablar de su tía Isabel. "Sus declaraciones son asquerosas, es una cualquiera", ha confesado a sus compañeros. La colaboradora no comprende el motivo por el que Sylvia ha tenido que hablar ahora . "Es una oportunista. Menos mal que no estoy en Madrid porque si no se iba a enterar".

