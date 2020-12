Carmen Janeiro y su novio Luis Masaveau quieren deshacerse de su hogar en Marbella.

La última vez que la hermana de Jesulín se dejó ver fue durante el funeral de su padre, Humberto Janeiro el pasado mes de agosto.

Ha tenido que ser ahora cuando hayamos visto el exterior del hogar de Carmen Janeiro y su novio, Luis Masaveu. Y todo porque la pareja ha decidido prescindir de su nidito de amor en Marbella, Málaga. La crisis del coronavirus parece ser uno de los motivos por los que podrían haberse visto obligados a dejar su mansión marbellí, en una de cuyos muros puede verse un cartel de ‘Se vende o alquila’, y en inglés, convencidos quizás de que su precio será más asequible para extranjeros. El casoplón se haya ubicado en una de las zonas más exclusivas de la localidad malagueña, tiene vistas al mar y un impresionante jardín. El hogar de Carmen y Luis ocupa toda una manzana de una lujosa urbanización marbellí. La vivienda además de ofrecer vistas al mar, tiene un impresionante jardín.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Agencias

Ahora el cartel de ‘Se vende o alquila’ cuelga ya de uno de los muros del lugar donde Carmen Janerio y Luis Masaveu decidieron ‘confinarse’ a finales del año pasado, antes incluso de la pandemia. Y es que la hermana de Jesulín de Ubrique y el empresario, que pertenece a una de las familias más ricas de España, son muy hogareños y tras los muros de esta casa parecían tener cubiertas sus necesidades.

Agencia

Llevan ocho años de relación (en octubre de 2013 se les vio juntos por primera vez), que iniciaron, primero como amigos, tras el accidente doméstico que la ex modelo sufrió en 2012. La joven resbaló en casa y se partió la tibia, el peroné y el tobillo por los dos lados, por lo que fue operada en dos ocasiones y estuvo meses en silla de ruedas. Una mala racha que se unió a su ruptura con César, ex jugador del Betis.

Agencia

Ahora, Carmen y Luis están felices y llevan una vida normal. Así, el día a día de la hermana de Jesulín, que es profesora de yoga, consistiría en ocuparse de su hogar, ir a comprar al supermercado y pasear en bicicleta, en chándal. A Luis, por su parte, se le ve salir por las mañanas con chaqueta y pantalón 'sport', conduciendo un coche de alta gama y, suponemos, que yendo a trabajar. Ahora la cuestión será saber a dónde se mudarán. ¿A Ubrique tal vez?

Especial Navidad Abrigos Cortefiel Un -50% Mantel Nöel Nordic La Redoute 27,99 € - 19,28 € COMPRAR Vaqueros Cortefiel Un -10% Árbol con escenario El Corte Inglés 39,95 € COMPRAR Monopoly electronic banking El Corte Inglés 46 € - 31,95 € COMPRAR Lego Harry Potter Amazon 109,99 € - 79,86 € Sérum con vitamina C Florence 19,99 € - 12,99 € Echo Show 5 Amazon 89,99 € - 49,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io