Mayka sufre un ataque de celos por la actitud de su novio Tony Spina dentro de 'La casa fuerte 2'.

La murciana desvela qué le parece que Pablo, su antiguo novio, se haya puesto pelo.

tras someterse a un injerto capilar . La murciana está últimamente a tope, su vida ha cambiado de un modo radical desde su paso por 'La isla de las tentaciones 2': se ha vuelto famosa, se ha mudado a Madrid donde vive con algunas de sus compañeras del reality, se ha enamorado de Tony Spina y además ahora ¡estrena canal en Mtmad! Y ahí es dondepara dejar atrás su condición de calvo y estrenar una nueva imagen. Pablo Moya pasaba hace unas semanas por una clínica para injertarse 3.500 folículos que, poco a poco, van creciendo dándole un aspecto totalmente distinto.

Aunque no son amigos como tal, la nueva novia de Tony Spina sí reconoce que se lleva bien con Pablo con quien mantuvo tres años de relación sentimental. ¿Le gustará este nuevo aspecto a su ex novia, Mayka?

Pablo tras someterse a un injerto capilar para ponerse pelo. Fernando Roi

“¡Me he enterado que se ha puesto pelo! La verdad que estoy súper contenta con esa porque eso era su complejo”, confiesa Mayka Rivera sobre la decisión de Pablo Moya. “Si eso le viene bien para ganar seguridad, para conseguir su objetivo o simplemente para sentirse bien él, yo me alegro”, reconoce con una gran sonrisa.

“No le deseo nada malo y todo lo que sirva para que él esté bien yo me alegro”, explica Mayka que también explica cómo se lleva ahora son su ex novio después de haberle sido infiel con Óscar en 'La isla de las tentaciones'. “Actualmente no hablamos mucho, pero si tengo que hablar con él no me importa para nada. Con él acabé súper bien, él me entendió, yo le pedí perdón muchas veces y él aceptó mis disculpas”, cuenta la murciana que no desvela si le gusta más Pablo ahora que tiene pelo.

Vamos que a tope de buen rollito... “Yo con Pablo me llevo bien”, insiste. Y tanto insiste en que no hay problemas entre ellos que incluso confiesa que hasta su familia tiene buena relación con su ex novio y es que el murciano vivió dos años en casa de Mayka con su familia política. “Mi familia se lleva genial con él, mi cuñado, mi hermana, todo el mundo”, desvela.

