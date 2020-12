¡Hugo Paz y Marian Ruiz son pareja! El que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha olvidado por completo a su exnovia Mel y ha reaparecido con Marina Ruiz, conocida por su participación en el programa. Hugo y Marina ya iban presumiendo de relación por redes sociales, donde se les podía ver disfrutando de un día de playa hace unos meses. Ahora comparten espacio en la pequeña pantalla, a través de sus videos caseros para la plataforma de 'Mediaset'.

Hugo y Marina han hecho el típico video de parejas: "el contestando a preguntas". Ambos se sentaban frente a la cámara para resolver todas las dudas que tienen sus sobre ellos de esta supuesta nueva relación. ¿Dónde se conoció la pareja? "Coincidimos en un evento en Tarragona, estuvimos hablando de muchas cositas...","y ahí se quedó la cosa", le interrumpía Marina.

Mtmad

En la misma época, los dos lo dejaron con sus parejas, por lo que eso pudo conseguir que se unieran, ¡el destino! "Yo necesitaba un viaje y me dijo: pues si te quieres venir a El Puerto", desde entonces la pareja no se separa ni un momento. "Nos estamos conociendo. No somos novios, pero nos estamos respetando", y recalcaba Marina: "Si quieres ser mi pareja, me lo tienes que pedir". Hugo tiene que hacerlo a la antigua, pedirle ser su novia, "como si tuviéramos 15 años".

Mtmad

Su primer beso: Marina y Hugo confesaban que se besaron la primera noche después de acabarse entre los dos una botella de vino. Parece de película, aunque no al principio, ya que contaban que la primera impresión que tuvieron fue mala. "Será estúpida la niña","es tonto", eso es lo que pensaban el uno del otro. Finalmente se dieron cuenta que todo eran apariencias.

Primeras impresiones, quién dijo te quiero el primero, comida favorita...muchas han sido las preguntas que se les hacía a la nueva pareja, aunque ellos siguen diciendo que "se están conociendo". Entre esas preguntas, caía la de los gustos musicales, algo en lo que coinciden los dos: en lo flamenco. "Me gusta el flamenco en todos los sentidos, desde pequeñito", contaba Hugo. Marina tiene gustos más variados: "Lo mismo te canta una de Bad Bunny como una de la Niña Pastori". Esta claro que estos dos hacen una linda pareja.

