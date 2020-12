. A pesar de tener en común un pasado muy similar en 'La isla de las tentaciones', donde ambas fueron infieles a sus parejas, lejos de llevarse bien, ellas se llevaban a matar... hasta ahora.durante la última gala de 'La casa fuerte 2', donde coincidieron como comentaristas.en plató tras hablar durante una pausa y descubrir que, en realidad, el origen de su enfrentamiento tan solo había sido un malentendido.

Sin embargo, aunque ella se fueron a casa tan contentas por haber hecho las paces, parece que hay quien no está de acuerdo. Algunos seguidores (o quizás más bien 'haters') de Mayka decidían criticarla abiertamente por su actitud y la han tachado de 'falsa'. Pero, lejos de quedarse callada, la murciana ha sacado la artillería pesada para defenderse y explicar lo ocurrido con Fani.

Instagram Mayka Rivera

“Estoy recibiendo muchos mensajes diciendo que si soy una falsa por reconciliarme con Fani. Simplemente pasó que a ella le dijeron que yo la criticaba cuando era mentira. Yo no la había criticado en la vida. Cuando vi el vídeo de Mtmad me mosqueé muchísimo y entonces dije todo lo que tenía que decir. Ahora hemos hablado y ha salido que era mentira todo lo que a ella le habían dicho. Ella me ha pedido perdón y yo a ella por faltarle al respeto en algún momento y ya está”, ha explicado Mayka en un storie.

Instagram Mayka Rivera

Es justo la misma versión de lo ocurrido que daba Fani Carbajo para justificar por qué había criticado a Mayka en uno de los capítulos de su canal de 'Mtmad' donde aparecía con Andrea calificando a la murciana de 'buscafamas'. A partir de ahí, ambas se declararon la guerra hasta que ahora Fani pedía disculpas públicamente con la excusa de “me dijeron que habías puesto a parir”, mientras Mayka le advertía “yo a ti no te había hecho nada”.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Fani no tuvo problemas en explicar, en el plató de 'La casa fuerte 2', el motivo por el que había criticado a Mayka. “Yo hablé de ella en 'Mtmad' y no la defendí... porque una tercera persona me dijo que esta señorita me estaba poniendo a parir y que había dicho una serie de cosas de mí que no me gustaron. Entonces la cabeza me hizo click. Yo en vez de hablar con ella directamente me creí a esa tercera persona”, contó Fani.



Especial Navidad Abrigos Cortefiel Un -50% Mantel Nöel Nordic La Redoute 27,99 € - 19,28 € COMPRAR Vaqueros Cortefiel Un -10% Árbol con escenario El Corte Inglés 39,95 € COMPRAR Monopoly electronic banking El Corte Inglés 46 € - 31,95 € COMPRAR Lego Harry Potter Amazon 109,99 € - 79,86 € Sérum con vitamina C Florence 19,99 € - 12,99 € Echo Show 5 Amazon 89,99 € - 49,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io