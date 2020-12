¿Por qué Steisy no se siente valorada profesionalmente? ¡Te contamos todos los detalles.

La ex concursante de 'MYHYV' está pasando por una fuerte crisis personal y su chico intenta apoyarla en todo.

Steisy y Pablo tuvieron una bronca monumental que nos hicieron pensar que la relación estaba acabada. Parecía algo complicado que la pareja saliera de su crisis, pero finalmente se han arreglado y así han podido dar una oportunidad al nuevo nidito de amor que se han comprado. "Te quería pedir disculpas. Tuve que haber sido menos egoísta y lo tendríamos que haber disfrutado mejor"."Me encerré en mis miedos", le comentaba Steisy a Pablo.

Los dos ponía solución a sus futuras peleas. Pablo le proponía a su chica, que si volvían a discutir, se darían su espacio en esa casa nueva y él podría instalarse mientras en casa de sus padres. Así podrían oxigenarse el uno del otro y volver a la normalidad, algo que le ha encantado a Steisy. Ella se siente muy insegura y todo lo que le pasa se lo cuenta a su pareja. "A mis amigos de Madrid pienso que les molestan mis problemas", recalcaba.

Mtmad

La joven se refiere en concreto a Noel, con el que compartió experiencias en Mojácar y del que ahora no sabe nada. "He engordado más de 20 kilos, lo ve en televisión y no me ha dicho de quedar" La extronista se siente muy decepcionada y al contarlo por primera vez en público se ha roto porque no entiende cómo no ha recibido ni una llamada. "Se ha ido a Barcelona, se ha despedido de todos sus amigos y de mí no".

Mtmad

"A lo mejor no es tu amigo, sino solo un compañero de trabajo", le decía Pablo, a lo que ella le daba la razón, porque no entendía cómo, después de la depresión que está pasando, ni haya recibido una visita. Steysi y Pablo llevan una vida muy diferente a la que tienen el resto de sus compañeros/amigos. Antes la fiesta era necesaria en sus vidas y ahora prefieren ser más caseros. Estos nuevos hábitos habrán distanciada a los ex amigos, por lo que Pablo le ha animado a Steisy a que le llame.

Mtmad

Fuera de cámaras, un redactor le proponía a Steisy invitar a Noel a su canal de 'mtmad' y grabar juntos un video. "Como su amiga está gorda, ya no la quiere", soltaba Steisy de broma. ¿Veremos un acercamiento entre los e?

Especial Navidad Abrigos Cortefiel Un -50% Mantel Nöel Nordic La Redoute 27,99 € - 19,28 € COMPRAR Vaqueros Cortefiel Un -10% Árbol con escenario El Corte Inglés 39,95 € COMPRAR Monopoly electronic banking El Corte Inglés 46 € - 31,95 € COMPRAR Lego Harry Potter Amazon 109,99 € - 79,86 € Sérum con vitamina C Florence 19,99 € - 12,99 € Echo Show 5 Amazon 89,99 € - 49,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io